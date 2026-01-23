Video, diseño y puesta en escena: así es el Alpine A526 que manejará Colapinto

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la nueva combinación cromática. El azul eléctrico es ahora más oscuro y profundo, mientras que el rosa gana protagonismo en distintos sectores del auto, incluido el halo, que aparece con un tono intenso y distintivo. Además, se confirma la ausencia de Mercado Libre como patrocinador en el vehículo, una diferencia clara respecto a años anteriores.

Las imágenes refuerzan la intención de Alpine de mostrar una evolución visual más agresiva, alineada con el inicio de una nueva etapa bajo el reglamento técnico que entrará en vigencia en 2026.

Qué se sabe del desarrollo del nuevo auto

Desde mediados de 2025, Alpine concentró gran parte de sus recursos en el desarrollo del A526. La escudería, con base en Enstone, realizó una inversión importante para adaptarse al nuevo reglamento y apuesta a que el auto pueda competir en un pelotón más competitivo.

El monoplaza ya tuvo sus primeras pruebas en Silverstone, incluyendo el primer encendido del motor, lo que elevó la expectativa entre los fanáticos. Sin embargo, el equipo dejó en claro que el auto presentado aún no muestra su paquete aerodinámico definitivo, una estrategia habitual en la Fórmula 1 moderna para resguardar información técnica.

Qué rol ocupa Colapinto en este nuevo proyecto

Franco Colapinto fue uno de los protagonistas centrales del evento y del video difundido por Alpine. El argentino afrontará en 2026 su primera temporada completa como piloto titular de Fórmula 1, con una preparación integral desde el inicio del año.

“Estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera tuve una pretemporada adecuada para prepararme para un año completo”, expresó Colapinto, quien remarcó la importancia de sentirse parte del proyecto desde el arranque. Su objetivo principal será sumar puntos y acompañar el crecimiento del equipo con un auto desarrollado específicamente para el nuevo ciclo.

Cómo sigue el calendario de Alpine

Tras la presentación, Alpine continuará con su cronograma de pretemporada. El equipo realizará ensayos en Barcelona y luego participará de los tests oficiales en Bahréin durante febrero. La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, cuya actividad iniciará el viernes 6 de marzo y tendrá su carrera inaugural el domingo 8, en el circuito de Albert Park.

Con el video del A526 ya publicado, Alpine levantó oficialmente el telón de una temporada clave, en la que buscará dar un salto competitivo y en la que Colapinto empezará a escribir su propia historia en la Fórmula 1.