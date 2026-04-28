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¿Le bajan la pena? El motivo que podría salvar a Esteban Andrada de una sanción histórica

Aunque el presidente de La Liga, Javier Tebas, pidió un castigo ejemplar, el arquero argentino cuenta con ciertos factores reglamentarios a su favor. Los detalles.

¿Le bajan la pena? El motivo que podría salvar a Esteban Andrada de una sanción histórica

El clima en Aragón sigue siendo de máxima tensión. A pocos días del violento cierre del clásico entre Zaragoza y Huesca, la brutal trompada que Esteban Andrada le pegó a Jorge Pulido continúa bajo la lupa de los órganos disciplinarios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Mientras el debate crece en redes sociales, surge un interrogante clave: ¿puede el arquero argentino evitar la pena máxima?

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A pesar de que figuras como Javier Tebas, presidente de La Liga, calificaron lo sucedido como una "auténtica barbaridad" y sugirieron que el jugador debería estar meses sin jugar, el reglamento ofrece una luz de esperanza para el ex Boca y Lanús.

Qué dice el informe del árbitro sobre la agresión de Andrada

El documento redactado por Dámaso Arcediano es contundente y constituye la prueba principal del caso. Según el acta, Andrada se dirigió de forma “violenta y agresiva” hacia Pulido, corriendo y saltando hacia él para propinarle un “puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva”, lo que provocó un hematoma visible en el pómulo del capitán del Huesca.

El uso de términos como "fuerza excesiva" encuadra la acción en el artículo 103 del Código Disciplinario. Sin embargo, al no existir una baja médica prolongada del jugador agredido, la sanción podría oscilar entre los 4 y 12 encuentros, alejándose de los castigos de mayor duración que se especulaban inicialmente.

Cuáles son los atenuantes que podrían reducir la sanción de Andrada

Existen tres factores fundamentales que la defensa del arquero buscará hacer valer ante el tribunal de disciplina:

  • Arrepentimiento espontáneo: El artículo 10 del Código contempla este gesto como un atenuante. Andrada se disculpó públicamente con Pulido apenas minutos después del partido, asesorado de inmediato por el club.

  • Conducta deportiva previa: El propio "Sabandija" remarcó en su descargo que no es un jugador violento. “A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión”, aseguró, refiriéndose a una acción técnica (mano fuera del área). El no haber sido sancionado con anterioridad por actos de agresión juega a su favor.

  • Provocación previa: Se investiga si existió una provocación suficiente inmediatamente antes de la infracción que desatara la furia del guardameta.

Cuál será el futuro de Esteban Andrada en el Zaragoza

Independientemente del fallo final, el panorama deportivo para el argentino es oscuro. Al Zaragoza solo le quedan cinco partidos en la temporada y, ante la inminente suspensión, es casi un hecho que Andrada no volverá a atajar en lo que resta del torneo, dejando su lugar al suplente Adrián Rodríguez.

La institución ya emitió un comunicado repudiando el accionar y advirtió que tomará medidas disciplinarias internas. En los pasillos de la Ciudad Deportiva ya se habla de un fin de ciclo prematuro: su préstamo vence en junio y la dirigencia no ejecutaría la opción de compra, lo que obligaría al arquero a regresar a Monterrey de México para cumplir allí la sanción pendiente que determine la RFEF.

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