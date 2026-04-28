¿Le bajan la pena? El motivo que podría salvar a Esteban Andrada de una sanción histórica

El uso de términos como "fuerza excesiva" encuadra la acción en el artículo 103 del Código Disciplinario. Sin embargo, al no existir una baja médica prolongada del jugador agredido, la sanción podría oscilar entre los 4 y 12 encuentros, alejándose de los castigos de mayor duración que se especulaban inicialmente.

Cuáles son los atenuantes que podrían reducir la sanción de Andrada

Existen tres factores fundamentales que la defensa del arquero buscará hacer valer ante el tribunal de disciplina:

Arrepentimiento espontáneo: El artículo 10 del Código contempla este gesto como un atenuante. Andrada se disculpó públicamente con Pulido apenas minutos después del partido , asesorado de inmediato por el club.

Conducta deportiva previa: El propio "Sabandija" remarcó en su descargo que no es un jugador violento. “A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión” , aseguró, refiriéndose a una acción técnica (mano fuera del área). El no haber sido sancionado con anterioridad por actos de agresión juega a su favor.

Provocación previa: Se investiga si existió una provocación suficiente inmediatamente antes de la infracción que desatara la furia del guardameta.

Cuál será el futuro de Esteban Andrada en el Zaragoza

Independientemente del fallo final, el panorama deportivo para el argentino es oscuro. Al Zaragoza solo le quedan cinco partidos en la temporada y, ante la inminente suspensión, es casi un hecho que Andrada no volverá a atajar en lo que resta del torneo, dejando su lugar al suplente Adrián Rodríguez.

La institución ya emitió un comunicado repudiando el accionar y advirtió que tomará medidas disciplinarias internas. En los pasillos de la Ciudad Deportiva ya se habla de un fin de ciclo prematuro: su préstamo vence en junio y la dirigencia no ejecutaría la opción de compra, lo que obligaría al arquero a regresar a Monterrey de México para cumplir allí la sanción pendiente que determine la RFEF.