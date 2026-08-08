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La Joaqui rompió en llanto por Luck Ra y dejó una fuerte reflexión: "No quiero ser temporal para..."

La Joaqui quedó devastada por la ruptura con Luck Ra y contó el difícil duelo que atraviesa tras el final de la relación, mientras se mostró profundamente emocionada al hablar de lo sucedido.

8 ago 2026, 23:41
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La Joaqui volvió a hablar de su separación de Luck Ra durante su participación en PH: Podemos Hablar (Telefe) y se mostró profundamente movilizada al recordar el final de la relación. La artista contó cómo está atravesando este momento y por qué la ruptura tuvo un impacto tan fuerte en ella.

La cantante de RKT compartió el programa con Yanina Latorre, Pampita, Diego Leuco y Martín Cirio, bajo la conducción de Andy Kusnetzoff. Durante la charla, se refirió a sus experiencias en el amor y reconoció que esta vez había confiado en que las cosas podían ser diferentes.

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En ese sentido, explicó que se había permitido creer que finalmente podía ser feliz después de todo lo que había vivido. “El amor ha sido un terreno muy complejo para mí y no quiero ser temporal para nadie más. Fui arrogante, creí que con todo lo que me pasó, digo 'con todo lo que me pasó en la vida' no me va a hacer pasar una más. Me aferré a la idea de que nada me iba a salir mal, de que ya me toca ser feliz ”, expresó.

La cantante también explicó qué hizo que esta separación fuera diferente a las anteriores y recordó que el vínculo con el cordobés había representado una experiencia nueva para ella. “Otra cosa que me pone mal es que en todas las relaciones me han engañado, menos en esta. Es la primera que no sufro infidelidad, violencia, mi primera relación sana que se acaba repentina, sorpresiva, y estoy lidiando con eso, que simplemente lo que yo tenía para ofrecerle al otro no le alcanzó y está bien, lo entiendo y respeto ”, contó.

Él no deja de ser el hombre increíble que creo que es y porque me dejó hace una semana no lo es. Es el hombre más bueno del mundo”, afirmó.

En otro tramo de la charla recordó una situación que la afectó especialmente durante los últimos días de la relación y que terminó generándole una sensación de incomprensión. “Tuvimos una situación que me afligió de más y me dolió de más, me sentí incomprendida, algo que para él no era tan grave, a mí me estaba doliendo muchísimo. Una semana antes de irnos de viaje me regaló un ramo de rosas de 2 millones de pesos ”, relató.

Finalmente, la cantante dejó en claro que no busca que el público tome partido ni ataque a su expareja por la decisión de terminar la relación: “No quiero que el mundo lo trate mal y lo sentencie por no elegirme. Mi duelo es entender que la persona que yo amo no me ama ”.

Qué dice el último posteo de Luck Ra

Luck Ra volvió a aparecer en redes sociales y un particular detalle de su última publicación llamó la atención de sus seguidores, en medio de las repercusiones que todavía genera su separación de La Joaqui.

El cantante cordobés compartió una nueva historia en Instagram en la que mostró un momento relajado de su día. En la imagen se lo puede ver frente a una parrilla, preparando un asado, una escena que acompañó con una breve invitación para sus seguidores: Traiganse un fernet nomás”.

Sin embargo, más allá de la postal y el mensaje, hubo un detalle que rápidamente generó comentarios. El cuartetero sumó a la publicación un corazón vendado, emoji que suele utilizarse para representar una herida emocional o un proceso de recuperación después de una situación dolorosa.

La elección del símbolo no pasó inadvertida, especialmente por el momento personal que atraviesa el artista tras el final de su relación con la cantante de RKT. Aunque el cantante no hizo ninguna referencia directa a la ruptura, sus seguidores interpretaron el gesto como una posible señal sobre cómo se encuentra actualmente.

Así, una publicación que en principio parecía mostrar simplemente una jornada de asado terminó despertando especulaciones entre los fanáticos, que volvieron a poner el foco en el presente sentimental del cordobés.

     

 

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