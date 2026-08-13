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Eugenia Ruiz expuso el romance secreto de Ulises Apóstolo con otro ex Gran Hermano: "Está con..."

Eugenia Ruiz mandó al frente a Ulises Apóstolo y reveló la relación que estaría viviendo con otro ex Gran Hermano.

13 ago 2026, 17:08
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Con Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) entrando en una etapa decisiva, varias figuras de ediciones anteriores continúan generando repercusión. Una de ellas es Eugenia Ruiz, quien mantiene su estilo frontal y volvió a protagonizar un momento inesperado durante el stream de La Cumbre (Streams Telefe).

La charla tomó un giro sentimental luego de que Luz Tito y Tato Algorta confirmaran públicamente su romance, algo que ya venía siendo comentado desde hacía tiempo. A partir de allí, Eugenia aprovechó el tema para hablar sobre la vida amorosa de algunos de sus excompañeros y terminó dejando una inesperada revelación.

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En la mesa también se encontraba Ulises Apóstolo, una de las figuras más recordadas de la edición 2025 y uno de los participantes que mayor cariño cosechó entre los seguidores del reality.

La conversación tomó otro rumbo cuando Santiago del Moro decidió preguntarle directamente a Ulises Apóstolo por su situación sentimental. El participante intentó esquivar la respuesta, pero Eugenia Ruiz intervino rápidamente y terminó exponiéndolo frente a todos.

Escuchame, pará, ya que estás hablando... ¿Vos estás de novio?, le preguntó Santiago. A la defensiva, Ulises respondió: No, para nada, Santi, pero si tenés algo para presentarme, por favor....

Eugenia no tardó en intervenir y lanzó: Sí, es verdad. La respuesta provocó el reproche inmediato del cordobés: ¿Qué me mandás al frente?”.

Del Moro aprovechó la situación para continuar con las preguntas y comentó: “Así lo sacamos a Tato. Tato que anda... chicos... ¡Blanqueó! Me encanta verlos juntos, me encanta verlos juntos...”. Luego, el conductor quiso saber qué información tenía Eugenia y le preguntó: ¿Euge, qué sabés?”.

Sin vueltas, Eugenia decidió contar lo que sabía: Él está con Bati. La revelación generó una inmediata reacción de Ulises, que visiblemente sorprendido y algo avergonzado respondió: ¡Cortala!.

Pero Eugenia ya había tomado impulso y continuó: Cola ahí se anda metiendo. Yo sé todo, chicos”.

Cómo blanquearon el romance Luz Tito y Tato Algorta

Tato Algorta y Luz Tito decidieron dejar atrás los rumores y mostrarse juntos públicamente durante una escapada romántica a República Dominicana. Los exparticipantes de Gran Hermano viajaron a Punta Cana y compartieron imágenes de sus días de descanso en el Caribe.

A través de sus redes sociales, ambos publicaron el mismo video desde la playa, una señal que terminó de confirmar el vínculo que desde hacía varias semanas era motivo de especulaciones entre sus seguidores.

"Mi corazón está feliz #playa #puntacana #vacation", escribieron ambos junto a las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular y generaron todo tipo de reacciones.

A principios de junio empezaron a sonar fuerte las versiones de amorío entre tras confirmarse la separación de la jujeña y El Pestañas, el español con quien estuvo en pareja durante tres años.

     

 

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