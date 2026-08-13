Eugenia Ruiz expuso el romance secreto de Ulises Apóstolo con otro ex Gran Hermano: "Está con..."

“Escuchame, pará, ya que estás hablando... ¿Vos estás de novio?”, le preguntó Santiago. A la defensiva, Ulises respondió: “No, para nada, Santi, pero si tenés algo para presentarme, por favor...”.

Eugenia no tardó en intervenir y lanzó: “Sí, es verdad”. La respuesta provocó el reproche inmediato del cordobés: “¿Qué me mandás al frente?”.

Del Moro aprovechó la situación para continuar con las preguntas y comentó: “Así lo sacamos a Tato. Tato que anda... chicos... ¡Blanqueó! Me encanta verlos juntos, me encanta verlos juntos...”. Luego, el conductor quiso saber qué información tenía Eugenia y le preguntó: “¿Euge, qué sabés?”.

Sin vueltas, Eugenia decidió contar lo que sabía: “Él está con Bati”. La revelación generó una inmediata reacción de Ulises, que visiblemente sorprendido y algo avergonzado respondió: “¡Cortala!”.

Pero Eugenia ya había tomado impulso y continuó: “Cola ahí se anda metiendo. Yo sé todo, chicos”.

Cómo blanquearon el romance Luz Tito y Tato Algorta

Tato Algorta y Luz Tito decidieron dejar atrás los rumores y mostrarse juntos públicamente durante una escapada romántica a República Dominicana. Los exparticipantes de Gran Hermano viajaron a Punta Cana y compartieron imágenes de sus días de descanso en el Caribe.

A través de sus redes sociales, ambos publicaron el mismo video desde la playa, una señal que terminó de confirmar el vínculo que desde hacía varias semanas era motivo de especulaciones entre sus seguidores.

"Mi corazón está feliz #playa #puntacana #vacation", escribieron ambos junto a las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular y generaron todo tipo de reacciones.

A principios de junio empezaron a sonar fuerte las versiones de amorío entre tras confirmarse la separación de la jujeña y El Pestañas, el español con quien estuvo en pareja durante tres años.