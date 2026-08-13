Filtran detalles del vestido de novia que Tini Stoessel encargó en París para su boda con Rodrigo De Paul

Sobre el color, De la Canal opinó: "Prefiero más un off-white, un blanco roto, la gama de los nude. Yo hubiese ido por ahí, y creo que Tini también va a elegir un blanco roto, por lo que conozco de su estilo y del diseñador".

En cuanto a Rodrigo De Paul, se espera que también sorprenda con su look, aunque todo indica que apostará por la elegancia tradicional para una ocasión que promete ser el casamiento del año.

La famosa que arruinó el anuncio de la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Susana Giménez fue quien, sin querer, le arruinó el efecto sorpresa a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: semanas antes de que la pareja confirmara oficialmente su casamiento, la diva filtró la fecha en una charla con Marley, al asegurar que "se casan ahora… el 19 de diciembre" cuando el conductor comentó lo enamorado que estaba De Paul de la cantante.

Esa indiscreción potenció los meses de rumores que ya rodeaban a la pareja, reconciliada y muy unida durante el Mundial 2026, hasta que finalmente Tini confirmó la noticia compartiendo un video de su viaje a París para probarse el vestido de novia, junto al mensaje: "Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida".