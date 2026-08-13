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Filtran detalles del vestido de novia que Tini Stoessel encargó en París para su boda con Rodrigo De Paul

En Puro Show revelaron cómo es el exclusivo diseño que Tini Stoessel usará en su casamiento con Rodrigo de Paul.

13 ago 2026, 16:38
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Filtran detalles del vestido de novia que Tini Stoessel encargó en París para su boda con Rodrigo De Paul

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Tini Stoessel ya tiene definido quién será el encargado de crear su vestido de novia para el casamiento con Rodrigo De Paul: se trata de Ludovic de Saint-Sernin, un diseñador francés nacido en Bruselas que se destacó en la reconocida casa Balmain y que actualmente triunfa con su propia marca en Europa. La noticia se conoció en Puro Show (El Trece).

La artista viajó a París para probarse el vestido, que según informó la panelista Pochi ya está muy avanzado en su confección. Aunque Tini pensó que iba a encontrar un diseño en proceso, se sorprendió al ver que la prenda estaba casi lista.

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Saint-Sernin es conocido por vestir a celebridades como las Kardashian y Georgina Rodríguez, a quien le diseñó el look para la Met Gala, y es considerado una figura de peso en la moda internacional. Su estilo se caracteriza por su impronta romántica y creativa, algo que encajó con la búsqueda de Tini para este evento tan especial.

Aunque sorprendió que la cantante no optara por un diseñador argentino, se supo que Verónica de la Canal también está involucrada en la boda: si bien no hará el vestido principal, sí trabaja en otras piezas especiales para la artista. Consultada por Puro Show, la diseñadora contó cómo hubiera imaginado ella el vestido: "Le hubiese hecho algo que marque la silueta, un corset, tal vez interno o a la vista, y una línea que llegue hasta la primera cadera, con un toque sensual pero también romántico. Ella es muy romántica, sobre todo para una ocasión así".

Sobre el color, De la Canal opinó: "Prefiero más un off-white, un blanco roto, la gama de los nude. Yo hubiese ido por ahí, y creo que Tini también va a elegir un blanco roto, por lo que conozco de su estilo y del diseñador".

En cuanto a Rodrigo De Paul, se espera que también sorprenda con su look, aunque todo indica que apostará por la elegancia tradicional para una ocasión que promete ser el casamiento del año.

La famosa que arruinó el anuncio de la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Susana Giménez fue quien, sin querer, le arruinó el efecto sorpresa a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: semanas antes de que la pareja confirmara oficialmente su casamiento, la diva filtró la fecha en una charla con Marley, al asegurar que "se casan ahora… el 19 de diciembre" cuando el conductor comentó lo enamorado que estaba De Paul de la cantante.

Esa indiscreción potenció los meses de rumores que ya rodeaban a la pareja, reconciliada y muy unida durante el Mundial 2026, hasta que finalmente Tini confirmó la noticia compartiendo un video de su viaje a París para probarse el vestido de novia, junto al mensaje: "Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida".

     

 

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