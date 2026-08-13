¿Hay paro de colectivos este viernes 14 de agosto?: la decisión de la UTA

La medida de fuerza había sido anunciada por el Consejo Directivo Nacional de la UTA, encabezado por Roberto Fernández. (Foto: archivo)

En declaraciones a Infobae, Fernández explicó: “Suspendemos la medida para la solución a nuestro reclamo, que es el sueldo para el sostén de nuestra familia. La semana que viene debemos terminar con nuestro reclamo”.

El titular de la UTA también señaló que la última audiencia terminó con un pedido de las autoridades laborales para que las partes vuelvan a negociar y encuentren una salida al conflicto salarial.

Cuál es el reclamo salarial de los choferes de colectivos

El principal punto de discusión es la diferencia salarial entre los choferes que trabajan en el AMBA y aquellos que prestan servicio en las provincias. La UTA pretende que los trabajadores del interior alcancen condiciones similares a las acordadas para sus pares del área metropolitana, donde el salario básico ronda los $1.740.000, más viáticos.

Desde FATAP, en cambio, sostienen que las empresas del interior no cuentan con los recursos suficientes para afrontar esa equiparación debido a las diferencias existentes en materia de subsidios.

El transporte funcionará con normalidad mientras el gremio y las empresas retomarán la negociación salarial la próxima semana. (Foto: archivo)

Según la cámara empresaria, mientras la asistencia estatal representa cerca del 60% de los costos operativos en el AMBA, en las provincias ronda apenas el 10%. Por ese motivo, advierten que una mejora salarial de esa magnitud requeriría mayores aportes públicos o un incremento de las tarifas.

Habrá colectivos este viernes 14 de agosto

Con la suspensión del paro, los colectivos funcionarán normalmente este viernes 14 de agosto en las provincias y no se concretará la paralización de 24 horas que había sido anunciada.

La atención ahora estará puesta en las negociaciones de la próxima semana. El conflicto había generado especial preocupación en provincias como Córdoba, Chaco y Entre Ríos, además de ciudades como San Nicolás, donde las seccionales sindicales habían anticipado su adhesión a la huelga.