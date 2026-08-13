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¿Hay paro de colectivos este viernes 14 de agosto?: la decisión de la UTA

El transporte funcionará con normalidad mientras el gremio y las empresas retomarán la negociación salarial la próxima semana. El cese de actividades iba a ser por 24 horas.

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La UTA suspendió la medida prevista en las provincias y confirmó qué pasará con el servicio. (Foto: gentileza La Voz)

La UTA suspendió la medida prevista en las provincias y confirmó qué pasará con el servicio. (Foto: gentileza La Voz)

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos de 24 horas que estaba previsto para este viernes 14 de agosto en el interior del país, luego de una nueva intervención de la Secretaría de Trabajo. De esta manera, habrá servicio con normalidad, mientras el gremio y las empresas continuarán negociando la próxima semana.

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La decisión llevó alivio a miles de usuarios que permanecían atentos a una medida que podía afectar los servicios urbanos e interurbanos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, el conflicto salarial continúa abierto y desde el sindicato advirtieron que esperan alcanzar una solución en los próximos días.

El reclamo lleva más de tres meses de negociaciones entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), sin que hasta el momento las partes hayan conseguido cerrar un acuerdo.

La medida de fuerza había sido anunciada por el Consejo Directivo Nacional de la UTA, encabezado por Roberto Fernández, después de que las últimas audiencias realizadas ante la Secretaría de Trabajo terminaran sin acuerdo. Sin embargo, durante este jueves se produjo una nueva intervención de las autoridades laborales y el gremio decidió postergar el paro para retomar las conversaciones salariales la próxima semana.

La medida de fuerza había sido anunciada por el Consejo Directivo Nacional de la UTA, encabezado por Roberto Fernández. (Foto: archivo)

La medida de fuerza había sido anunciada por el Consejo Directivo Nacional de la UTA, encabezado por Roberto Fernández. (Foto: archivo)

En declaraciones a Infobae, Fernández explicó: “Suspendemos la medida para la solución a nuestro reclamo, que es el sueldo para el sostén de nuestra familia. La semana que viene debemos terminar con nuestro reclamo”.

El titular de la UTA también señaló que la última audiencia terminó con un pedido de las autoridades laborales para que las partes vuelvan a negociar y encuentren una salida al conflicto salarial.

Cuál es el reclamo salarial de los choferes de colectivos

El principal punto de discusión es la diferencia salarial entre los choferes que trabajan en el AMBA y aquellos que prestan servicio en las provincias. La UTA pretende que los trabajadores del interior alcancen condiciones similares a las acordadas para sus pares del área metropolitana, donde el salario básico ronda los $1.740.000, más viáticos.

Desde FATAP, en cambio, sostienen que las empresas del interior no cuentan con los recursos suficientes para afrontar esa equiparación debido a las diferencias existentes en materia de subsidios.

El transporte funcionará con normalidad mientras el gremio y las empresas retomarán la negociación salarial la próxima semana. (Foto: archivo)

El transporte funcionará con normalidad mientras el gremio y las empresas retomarán la negociación salarial la próxima semana. (Foto: archivo)

Según la cámara empresaria, mientras la asistencia estatal representa cerca del 60% de los costos operativos en el AMBA, en las provincias ronda apenas el 10%. Por ese motivo, advierten que una mejora salarial de esa magnitud requeriría mayores aportes públicos o un incremento de las tarifas.

Habrá colectivos este viernes 14 de agosto

Con la suspensión del paro, los colectivos funcionarán normalmente este viernes 14 de agosto en las provincias y no se concretará la paralización de 24 horas que había sido anunciada.

La atención ahora estará puesta en las negociaciones de la próxima semana. El conflicto había generado especial preocupación en provincias como Córdoba, Chaco y Entre Ríos, además de ciudades como San Nicolás, donde las seccionales sindicales habían anticipado su adhesión a la huelga.

En pocas palabras

  • Transporte funcionará: La UTA suspendió el paro de 24 horas previsto para este viernes en el interior del país.
  • Negociaciones salariales: El gremio y las empresas retomarán las conversaciones la próxima semana.
  • Reclamo principal: La UTA busca equiparar los salarios de los choferes del interior con los del AMBA.
Resumen generado por Thinkindot AI
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