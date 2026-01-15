En vivo Radio La Red
Deportes
Leandro Paredes
Boca
FÚTBOL

Leandro Paredes respaldó la continuidad de Úbeda en Boca con una frase que sorprendió a todos: "Siempre..."

Leandro Paredes respaldó públicamente la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador de Boca, destacó la evolución del equipo bajo su conducción y transmitió confianza de cara a una temporada 2026 en la que el Xeneize volverá a competir en la Copa Libertadores.

Leandro Paredes respaldó la continuidad de Úbeda en Boca con una frase que sorprendió a todos: Siempre...

La ratificación de Claudio Úbeda como entrenador de Boca encontró una voz fuerte y autorizada que salió a respaldarla sin rodeos. Leandro Paredes, capitán del equipo, fue contundente al referirse a la continuidad del Sifón y dejó en claro que dentro del plantel siempre existió el deseo de que el proyecto tenga continuidad.

image

“Siempre tuvimos la ilusión de que pueda seguir”, afirmó el mediocampista tras el amistoso ante Millonarios, en su regreso a la actividad. Sus palabras llegaron pocos días después de que la dirigencia confirmara que Úbeda continuará al frente del equipo al menos hasta mediados de 2026, una decisión que buscó llevar estabilidad a un ciclo que atravesó momentos de tensión durante el verano.

Por qué la continuidad de Úbeda fue un tema sensible en Boca

El futuro del entrenador fue uno de los ejes centrales en el arranque de la pretemporada. Si bien el equipo mostró una evolución futbolística bajo su conducción y puertas adentro existía conformidad con sus métodos de trabajo y su manejo del grupo, el golpe sufrido ante Racing reavivó las dudas.

Aquel partido dejó varias imágenes que generaron ruido: la salida de Exequiel Zeballos, la falta de respuestas desde el banco y un rendimiento colectivo que no estuvo a la altura en un encuentro determinante. Ese contexto alimentó la incertidumbre sobre la continuidad del cuerpo técnico, pese a los avances que el equipo había mostrado en el tramo final del torneo.

El rol de Riquelme y el respaldo del plantel

Frente a ese escenario, Juan Román Riquelme tomó la decisión de sostener a Úbeda y apostar por la continuidad. El respaldo del presidente fue acompañado por referentes del vestuario, con Paredes a la cabeza, quien ya había defendido al entrenador en noviembre, tras la victoria en el Superclásico.

En aquella oportunidad, el volante incluso lo comparó con Lionel Scaloni, una frase que no pasó desapercibida y que volvió a cobrar sentido ahora. “Porque habíamos terminado el torneo con él mucho mejor de lo que habíamos empezado y encontramos lo que nos había inculcado”, explicó el campeón del mundo, al justificar su postura.

Qué significa este respaldo pensando en el 2026

Para Paredes, la continuidad de Úbeda no es solo una cuestión de nombres, sino de proyecto. “El seguir con él es importante y que pueda estar es muy bueno para todos”, remarcó, destacando el valor de sostener una idea de trabajo en el tiempo.

El mensaje cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que Boca volverá a disputar la Copa Libertadores en 2026, luego de dos temporadas de ausencia. En ese contexto, la estabilidad aparece como un factor clave para encarar un calendario exigente y con mayores desafíos deportivos.

Un mensaje hacia afuera y hacia adentro

Las declaraciones del capitán funcionaron también como una señal clara hacia el exterior. En Boca buscan dejar atrás los vaivenes recientes y construir un año con mayor previsibilidad, algo que consideran fundamental para volver a ser competitivos en el plano continental.

Con la ratificación de Úbeda y el respaldo explícito de uno de los referentes del plantel, el Xeneize intenta sentar las bases de un nuevo ciclo. La confianza interna, el aval dirigencial y la palabra del capitán marcan un rumbo claro: continuidad, convicción y un 2026 que asoma como una oportunidad para recomponer expectativas.

