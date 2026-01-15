En vivo Radio La Red
Escándalo: se difundió el video de la terrible pelea del futbolista argentino Eros Mancuso con un vecino

Una cámara de seguridad registró una pelea generalizada ocurrida en un barrio privado de Brasil que involucró a tres futbolistas argentinos del Fortaleza. El episodio es investigado por la Justicia y ya generó un fuerte impacto mediático.

Foto: @estresse1918  y captura 

Un hecho de violencia ocurrido fuera de las canchas sacudió al fútbol sudamericano en las últimas horas. En Brasil, se conoció un video que muestra una pelea generalizada entre vecinos y jugadores del Fortaleza, entre ellos tres futbolistas argentinos, en un episodio que ya está bajo investigación judicial.

El incidente tuvo lugar en la mañana del 1 de enero de 2026, en un barrio privado de Eusébio, localidad ubicada en la región metropolitana de Fortaleza. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente generaron repercusión por la gravedad de la escena.

¿Qué muestra el video que se viralizó?

El registro fílmico muestra a nueve personas involucradas en la pelea, siete hombres y dos mujeres, en medio de empujones, golpes y forcejeos. Entre los protagonistas aparecen los futbolistas argentinos José María Herrera, Eros Mancuso y Tomás Pochettino, todos integrantes del plantel profesional del Fortaleza.

Según el relato de uno de los vecinos implicados, el conflicto se originó tras una queja por ruidos molestos, debido al volumen alto de la música proveniente de la vivienda donde se encontraba Mancuso. La discusión fue escalando hasta derivar en una confrontación física.

El residente aseguró que durante el altercado fue mordido en la nariz por Mancuso, una acusación que agravó el episodio y motivó la intervención policial. Esa versión fue una de las que más impacto generó tras la difusión del video.

El descargo de Eros Mancuso tras el escándalo

Luego de que la noticia tomara estado público, Eros Mancuso, exjugador de Boca, utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos y desmentir la acusación.

“En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por los insultos que me profirió un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto mental como físicamente”, expresó en su comunicado.

El defensor explicó que los agravios no cesaron pese a los intentos por ignorarlos. “Su intención de sembrar el caos durante toda la noche era evidente. Los insultos se dirigían a mi honor y a mi trabajo, así como intentos de menospreciar a quienes me acompañaban”, detalló.

Cómo continuó el conflicto según la versión del jugador

Mancuso sostuvo que la situación se agravó cuando el vecino se presentó en su vivienda acompañado por otra persona. “Incluso después de que lo ignoraran, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos”, relató.

Según su testimonio, el conflicto derivó en una agresión física contra uno de sus invitados. “Intentamos desalojarlo, pero recurrió a la agresión física con uno de mis huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación”, agregó.

Un caso que quedó en manos de la Justicia

En el cierre de su mensaje, el futbolista llevó tranquilidad sobre su estado personal y anticipó acciones legales. “Estoy bien, al igual que mi familia y amigos, y hoy presentaré una denuncia ante la policía. Gracias por sus mensajes de preocupación, y no hablaré más sobre el caso”, concluyó.

Mientras la Justicia brasileña investiga lo ocurrido, el episodio generó un fuerte impacto mediático y dejó en el centro de la escena a tres futbolistas argentinos por un hecho completamente ajeno a lo deportivo. El video, que expone una situación de extrema tensión, reavivó el debate sobre la conducta de los jugadores fuera de la cancha y el alcance de su responsabilidad pública.

