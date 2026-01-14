Parte médico oficial: quiénes son los cuatro lesionados de Boca y qué tiene cada uno

En ofensiva, Boca también acumula bajas importantes. Edinson Cavani continúa con una lumbalgia que arrastra desde el año pasado y que le impide entrenarse con normalidad. El delantero uruguayo viene siendo llevado con cautela, priorizando su recuperación por encima de cualquier urgencia, especialmente teniendo en cuenta la carga física que implica el inicio de la competencia oficial.

La cuarta baja confirmada es Milton Giménez, quien sufre una pubalgia. El delantero tampoco será de la partida ante Millonarios y su evolución será evaluada día a día. Ante este panorama, todo indica que Miguel Merentiel será el principal referente ofensivo del equipo en el amistoso de este miércoles.

Un panorama que obliga a la cautela

Desde el cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda transmiten tranquilidad, aunque reconocen que la situación genera cierta inquietud. Ninguna de las lesiones fue catalogada como grave, pero la falta de plazos concretos obliga a manejar los tiempos con prudencia, sobre todo teniendo en cuenta que el inicio del torneo está cada vez más cerca.

El objetivo es claro: evitar apuros innecesarios que puedan derivar en problemas mayores. Por eso, la evolución diaria de cada futbolista será clave para determinar cuándo podrán volver a entrenarse a la par del grupo y estar disponibles para el debut oficial.

La Bombonera, lista para el primer amistoso

Más allá de las bajas, el clima en Boca será de fiesta. La Bombonera lucirá colmada este miércoles, en un partido que tendrá un condimento especial: también podrán asistir hinchas no socios, una novedad importante para la institución. El encuentro frente a Millonarios comenzará a las 19 horas y marcará el inicio de la serie de amistosos de pretemporada.

El segundo y último compromiso antes del arranque del campeonato será el domingo 18 a las 21, frente a Olimpia de Paraguay, en el estadio de San Nicolás.

La posible formación ante Millonarios

De no mediar cambios de último momento, Boca podría formar con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Mientras la pelota vuelve a rodar en La Bombonera, la atención seguirá puesta en la enfermería. Boca necesita recuperar soldados y llegar con el plantel completo al inicio de una temporada que promete ser exigente desde el primer día.