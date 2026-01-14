En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
PREOCUPACIÓN

Parte médico oficial: quiénes son los cuatro lesionados de Boca y qué tiene cada uno

A menos de dos semanas del inicio de la Liga Profesional, Boca publicó el parte médico de cuatro futbolistas que se entrenan de manera diferenciada y no estarán disponibles para el amistoso ante Millonarios en La Bombonera.

Parte médico oficial: quiénes son los cuatro lesionados de Boca y qué tiene cada uno

Boca transita días intensos en su preparación para la temporada 2026. Con la mirada puesta en el arranque de la Liga Profesional y en medio de una pretemporada exigente, el Xeneize afrontará este miércoles su primer amistoso del año frente a Millonarios de Colombia, en La Bombonera, por la Copa Miguel Ángel Russo. En la previa del encuentro, el club llevó tranquilidad —aunque también encendió algunas alertas— al difundir el parte médico oficial de cuatro futbolistas que no podrán estar presentes.

Leé también Los tres "tocados" que encienden las alarmas en la pretemporada de Boca
image

A través de un posteo en sus redes sociales, Boca detalló las distintas lesiones que arrastran Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Edinson Cavani y Milton Giménez, todos actualmente trabajando de manera diferenciada bajo la supervisión del cuerpo médico. Más allá del amistoso, la principal preocupación pasa por los tiempos de recuperación, ya que ninguno de los casos tiene plazos definidos.

Qué dice el parte médico que publicó Boca

El primero de los nombres confirmados como baja es Carlos Palacios. El futbolista chileno presenta una sinovitis en la rodilla derecha, producto de un golpe en una zona sensible, la misma que ya le había generado inconvenientes durante la temporada 2025. Por precaución, el cuerpo técnico decidió que no participe del amistoso y continúe con trabajos específicos, a la espera de una evolución favorable.

Otro de los jugadores que no logra sumarse al grupo es Rodrigo Battaglia. El mediocampista padece una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho, una molestia que lo mantiene entrenándose de forma diferenciada desde la semana pasada. Su caso es seguido de cerca, ya que se trata de una lesión que suele requerir cuidados especiales para evitar recaídas.

En ofensiva, Boca también acumula bajas importantes. Edinson Cavani continúa con una lumbalgia que arrastra desde el año pasado y que le impide entrenarse con normalidad. El delantero uruguayo viene siendo llevado con cautela, priorizando su recuperación por encima de cualquier urgencia, especialmente teniendo en cuenta la carga física que implica el inicio de la competencia oficial.

La cuarta baja confirmada es Milton Giménez, quien sufre una pubalgia. El delantero tampoco será de la partida ante Millonarios y su evolución será evaluada día a día. Ante este panorama, todo indica que Miguel Merentiel será el principal referente ofensivo del equipo en el amistoso de este miércoles.

Un panorama que obliga a la cautela

Desde el cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda transmiten tranquilidad, aunque reconocen que la situación genera cierta inquietud. Ninguna de las lesiones fue catalogada como grave, pero la falta de plazos concretos obliga a manejar los tiempos con prudencia, sobre todo teniendo en cuenta que el inicio del torneo está cada vez más cerca.

El objetivo es claro: evitar apuros innecesarios que puedan derivar en problemas mayores. Por eso, la evolución diaria de cada futbolista será clave para determinar cuándo podrán volver a entrenarse a la par del grupo y estar disponibles para el debut oficial.

La Bombonera, lista para el primer amistoso

Más allá de las bajas, el clima en Boca será de fiesta. La Bombonera lucirá colmada este miércoles, en un partido que tendrá un condimento especial: también podrán asistir hinchas no socios, una novedad importante para la institución. El encuentro frente a Millonarios comenzará a las 19 horas y marcará el inicio de la serie de amistosos de pretemporada.

El segundo y último compromiso antes del arranque del campeonato será el domingo 18 a las 21, frente a Olimpia de Paraguay, en el estadio de San Nicolás.

La posible formación ante Millonarios

De no mediar cambios de último momento, Boca podría formar con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Mientras la pelota vuelve a rodar en La Bombonera, la atención seguirá puesta en la enfermería. Boca necesita recuperar soldados y llegar con el plantel completo al inicio de una temporada que promete ser exigente desde el primer día.

