Rating: con los desopilantes móviles de Pepe Ochoa, LAM logra duplicar a Bendita
Ángel de Brito demuestra noche a noche que LAM es el programa de espectáculos que a diario elige el público. Con su estilo directo y sin filtro, sin duda este verano la novedad son los divertidos móviles de Pepe Ochoa.
15 ene 2026, 11:18
Rating: con los desopilantes móviles de Pepe Ochoa, LAM logra duplicar a Bendita
Como cada noche, Ángel de Brito la sigue rompiendo con LAM en la pantalla de América TV, donde de la mano de su variopinto panel demuestra a diario que con ingenio y buena información, el público lo elige desde hace más de una década tal como lo demuestran los números de rating que noche a noche obtiene el probado formato.
Claro que a medida que pasan las temporadas, el periodista, productor y conductor de LAM suma novedades varias que le aportan frescura al envío. Desde ir renovando el panel de angelitas o la llegada hace un par de años de Pepe Ochoa y Fede Bongiorno como colaboradores masculinos en el set televisivo.
En tanto, la novedad de este verano son -sin duda- los desopilantes móviles de Pepe Ochoa desde diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí el periodista no tiene inconveniente alguno en consultarle en vivo a los transeúntes sobre los temas farandulescos del día, llevar a algún famoso para entrevistar o sorprender con algún desafío como el de anoche cuando se animó a subirse a un monociclo.
Embed
Así las cosas, en la jornada del miércoles 14 de enero este mix divertido y explosivo al mismo tiempo le reportó al programa de Ángel de Brito un promedio de 3.4 puntos de rating, según la planilla de Kantar Ibope, con picos de 4.1 puntos durante gran parte del envío, duplicando prácticamente a Bendita -su directo competidor- en la pantalla de El Nueve y con Edith Hermida en la conducción tras la partida de Beto Casella, que tocó su piso mínimo en estas dos primeras semanas del 2026.
De esta manera, a las 20:30 hs cuando De Brito y su equipo marcaban 3.8 puntos, Hermida y su gente alcanzaban apenas 1.5. En tanto, hacia las 21 hs. cuando Ochoa presentaba en el móvil al ex Gran Hermano Alexis "El Cone" Quiroga los números escalaron a 3.9 y 4.1 puntos durante media hora, mientras que Bendita lograba su máximo pico de apenas 1.9 puntos.
Y como decía Víctor Sueiro allá por la década de los '80 en el icónico programa de entretenimientos Juguemos en familia, para la temporada 2026 de LAM "esto recién empieza".
Qué información bomba dio Ángel de Brito sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani
Esta semana, Ángel de Brito reveló una información de último momento sobre la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, en medio del escándalo desatado por los audios que se filtraron y que el actor habría enviado a la danesa Sarah Borrell, a los que ahora se sumarían otros mensajes dirigidos a Valeria López, la mujer a la que también habría intentado conquistar.
El conductor de LAM (América TV) habló con la actriz y negó el rumor de la separación que comenzó a circular con fuerza. Por ahora, en medio del caos, parece que todo sigue igual, como si nada hubiese ocurrido. Y sobre el murmullo que se generó, la actriz le confesó: “Tal vez lo haya dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”.
Embed
Luego, el conductor de LAM (América TV) aclaró que Griselda Siciliani está con un proyecto en cine del que todavía no se puede decir nada. “Lu está con sus niños en Mardel. Yo empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One”, leyó Ángel de Brito el mensaje enviado por la actriz que quedó en el ojo de la tormenta por las infidelidades de su pareja que salieron a la luz.
“Es demasiado todo y mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan, pero está todo bien”, cerró la actriz, aclarando que está analizando la situación.