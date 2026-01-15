Rating: con los desopilantes móviles de Pepe Ochoa, LAM logra duplicar a Bendita

De esta manera, a las 20:30 hs cuando De Brito y su equipo marcaban 3.8 puntos, Hermida y su gente alcanzaban apenas 1.5. En tanto, hacia las 21 hs. cuando Ochoa presentaba en el móvil al ex Gran Hermano Alexis "El Cone" Quiroga los números escalaron a 3.9 y 4.1 puntos durante media hora, mientras que Bendita lograba su máximo pico de apenas 1.9 puntos.

Y como decía Víctor Sueiro allá por la década de los '80 en el icónico programa de entretenimientos Juguemos en familia, para la temporada 2026 de LAM "esto recién empieza".

Pepe Ochoa en el móvil de LAM 2

Qué información bomba dio Ángel de Brito sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Esta semana, Ángel de Brito reveló una información de último momento sobre la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, en medio del escándalo desatado por los audios que se filtraron y que el actor habría enviado a la danesa Sarah Borrell, a los que ahora se sumarían otros mensajes dirigidos a Valeria López, la mujer a la que también habría intentado conquistar.

El conductor de LAM (América TV) habló con la actriz y negó el rumor de la separación que comenzó a circular con fuerza. Por ahora, en medio del caos, parece que todo sigue igual, como si nada hubiese ocurrido. Y sobre el murmullo que se generó, la actriz le confesó: “Tal vez lo haya dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”.

Embed

Luego, el conductor de LAM (América TV) aclaró que Griselda Siciliani está con un proyecto en cine del que todavía no se puede decir nada. “Lu está con sus niños en Mardel. Yo empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One”, leyó Ángel de Brito el mensaje enviado por la actriz que quedó en el ojo de la tormenta por las infidelidades de su pareja que salieron a la luz.

“Es demasiado todo y mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan, pero está todo bien”, cerró la actriz, aclarando que está analizando la situación.