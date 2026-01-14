En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Arabia Saudita
BOMBAZO

Un club al que Messi le rechazó una oferta inmejorable vuelve a la carga: "Le ofrezco lo que él quiera"

Al Ittihad, de Arabia Saudita, volvió a la carga por Lionel Messi con una propuesta abierta y sin restricciones económicas. El club ya había sido rechazado en 2023, antes de la llegada del astro a Inter Miami, pero sueña con convencerlo en el tramo final de su carrera.

A lo largo de su carrera, Lionel Messi recibió propuestas de todos los rincones del planeta. Algunas quedaron en simples sondeos, otras alcanzaron cifras récord y unas pocas llegaron a poner en duda su futuro inmediato. Hoy, con 38 años y asentado en Inter Miami, el capitán de la Selección Argentina vuelve a ser protagonista de un fuerte rumor internacional: un viejo pretendiente que ya había sido rechazado decidió insistir con una oferta sin precedentes.

image

Se trata de Al Ittihad, uno de los clubes más poderosos de Arabia Saudita, que vuelve a ilusionarse con la posibilidad de sumar al rosarino. Con la MLS detenida hasta finales de febrero, desde Medio Oriente reflotaron el sueño y dejaron en claro que el dinero no sería un obstáculo.

Qué club volvió a tentar a Messi con una oferta inédita

El encargado de reavivar la novela fue Anmar Al-Haili, propietario de Al Ittihad, quien habló públicamente sobre su deseo de ver a Messi jugando en Arabia Saudita. Sus palabras no dejaron lugar a interpretaciones: la propuesta sería totalmente abierta.

“Si Leo acepta firmar con Al Ittihad, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”, aseguró el dirigente, dejando en claro que el club está dispuesto a poner un cheque en blanco sobre la mesa.

En una liga que ya reúne figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté y Riyad Mahrez, la llegada de Messi sería el golpe definitivo para consolidar el proyecto deportivo y mediático del fútbol saudí.

El antecedente millonario que Messi rechazó en 2023

La obsesión de Al Ittihad por Messi no es nueva. A mediados de 2023, cuando el argentino quedó libre tras finalizar su contrato con el PSG, el club saudí ya había intentado seducirlo con una propuesta que habría sido imposible de rechazar para la mayoría de los futbolistas.

“Lo contacté antes, cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos”, reveló Al-Haili, quien remarcó que entendió y respetó la decisión del jugador.

Finalmente, Messi optó por sumarse a Inter Miami, priorizando un proyecto deportivo diferente, una mejor calidad de vida para su familia y la posibilidad de desarrollar negocios vinculados al fútbol en Estados Unidos.

¿Por qué Al Ittihad insiste con Messi?

Más allá de lo económico, el propio propietario del club explicó que su interés va mucho más allá del marketing o los ingresos. “Tener a Messi aquí en Arabia Saudita vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría el mejor jugador de la historia del fútbol”, sostuvo.

Al Ittihad, que en Argentina tomó relevancia por haber sido dirigido por Marcelo Gallardo, busca dar un salto definitivo en su historia deportiva y considera que la figura de Messi podría marcar un antes y un después, tanto dentro como fuera de la cancha.

El presente de Messi y su decisión tomada

A pesar del nuevo intento, todo indica que el futuro inmediato de Lionel Messi no cambiará. El argentino extendió su contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028 y, en reiteradas ocasiones, manifestó su deseo de cerrar su carrera en el club estadounidense.

Allí, además de competir en la MLS, comenzó a desarrollar proyectos personales y comerciales ligados al fútbol, un factor clave en su elección. Por más tentadora que resulte la oferta saudí, su entorno y su propio discurso público refuerzan la idea de continuidad en Estados Unidos.

Mientras la MLS atraviesa su receso y el mercado internacional vuelve a poner su nombre en el centro de la escena, Messi sigue siendo el mismo imán de siempre. A los 38 años, con todo ganado, todavía hay clubes dispuestos a ofrecerle “lo que él quiera”. Pero, por ahora, su decisión parece firme y lejos de Arabia Saudita.

