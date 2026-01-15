Impactante video: dos motos chocaron, explotaron en llamas y dejaron una víctima fatal

El joven que salió volando quedó tendido sobre el asfalto, a pocos metros del fuego, completamente inmóvil. Vecinos que escucharon la explosión salieron corriendo de sus casas y se encontraron con una escena desesperante. En medio del humo y el olor a combustible quemado, uno de ellos logró arrastrar el cuerpo del muchacho para alejarlo del incendio, pero ya no había nada que hacer. Murió a los pocos minutos como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el choque.

Mientras tanto, los otros dos ocupantes luchaban por sobrevivir envueltos en llamas. Las imágenes muestran cómo varias personas se acercan corriendo y comienzan a arrojar baldes de agua, intentando apagar el fuego que alcanzaba la ropa y el cuerpo de los jóvenes. Las maniobras fueron desesperadas y caóticas, impulsadas por el instinto y la urgencia de salvarles la vida.

Pocos minutos después, llegaron ambulancias y móviles policiales, que trasladaron de urgencia a los heridos. La joven fue derivada al Hospital Evita, donde quedó internada en terapia intensiva bajo estricta observación médica. Su acompañante, identificado como Alex Takach, continúa en estado grave en el mismo centro de salud. Ambos presentan quemaduras y múltiples traumatismos, producto del violento impacto y del incendio posterior.

Hasta el momento, la identidad del joven fallecido no pudo ser establecida. Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, no se encontraron documentos entre sus pertenencias, lo que dificulta su identificación. “No sabemos quién es, no es conocido en el barrio”, señaló la hermana de una de las sobrevivientes en declaraciones televisivas.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 de Lanús, que caratuló el expediente como “homicidio culposo” y ordenó peritajes en el lugar del hecho para reconstruir la mecánica del choque. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, el estado de los vehículos y las condiciones del cruce para determinar responsabilidades.

Con el correr de las horas, familiares y allegados de las víctimas comenzaron a dar su versión de lo ocurrido. En diálogo con Crónica TV, la hermana de Abigail, la joven que viajaba con su novio en una de las motos, negó que se tratara de una picada. “Quiero aclarar que no corrían una carrera, como se dijo. Venían en sentido contrario, fue un accidente”, aseguró.

Según su testimonio, el choque se produjo cuando el otro conductor realizó una mala maniobra y se cruzó hacia un sector por donde no debía doblar, una situación que —remarcó— se repite con frecuencia en esa esquina. “No hay semáforo y los autos y motos doblan como pueden”, explicó.

Daniel, el padre de la joven internada, también habló con los medios y destacó la reacción de los vecinos. “Gracias a Dios había gente para ayudarlos”, expresó, conmovido, al tiempo que confirmó que su hija fue derivada a terapia intensiva “para tenerla controlada” debido a la gravedad de su estado.