Policiales
Motos
Choque
DE PELÍCULA

Impactante video: dos motos chocaron, explotaron en llamas y dejaron una víctima fatal

Un violento accidente frontal en una esquina sin semáforo terminó con un joven muerto y otros dos heridos de gravedad. El impacto provocó un incendio que envolvió a las víctimas y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Dos motos chocaron

Dos motos chocaron, explotaron en llamas y dejaron una víctima fatal. (Foto: captura de video)

Dos motos chocaron de frente, se prendieron fuego casi de inmediato y las llamas envolvieron a sus ocupantes, en una escena que quedó registrada por una cámara de seguridad y que conmocionó a todo el barrio. El saldo fue trágico: un joven murió en el lugar y otras dos personas continúan internadas en grave estado.

Un pequeño resbalón desató una doble tragedia en el río: su último acto heroico antes de morir. (Foto: gentileza Diario Uno Entre Ríos)

El accidente ocurrió cerca de la medianoche del martes, en la intersección de la Avenida Donato Álvarez y la calle Cazón, una esquina de Monte Chingolo, partido de Lanús, que los vecinos vienen señalando desde hace tiempo como peligrosa. La falta de señalización y de un semáforo que ordene los giros vehiculares vuelve habitual el riesgo, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad disminuye y el tránsito se vuelve más impredecible.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad privada son tan elocuentes como estremecedoras. En el video se observa cómo una moto aparece en escena desde la derecha y se desplaza levemente hacia el centro de la calzada. Instantes después, otra motocicleta irrumpe desde el lado opuesto. No hay tiempo para frenar ni esquivar: el choque frontal es brutal, acompañado por un fogonazo que ilumina toda la esquina y marca el inicio del incendio.

En el siniestro estuvieron involucradas una Motomel de 150 cc, conducida por un joven que viajaba solo, y una Honda 125, en la que circulaba una pareja de 20 y 21 años. El impacto fue tan violento que uno de los motociclistas salió despedido varios metros, mientras que los otros dos quedaron atrapados entre las llamas que rápidamente consumieron ambos vehículos.

El joven que salió volando quedó tendido sobre el asfalto, a pocos metros del fuego, completamente inmóvil. Vecinos que escucharon la explosión salieron corriendo de sus casas y se encontraron con una escena desesperante. En medio del humo y el olor a combustible quemado, uno de ellos logró arrastrar el cuerpo del muchacho para alejarlo del incendio, pero ya no había nada que hacer. Murió a los pocos minutos como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el choque.

Mientras tanto, los otros dos ocupantes luchaban por sobrevivir envueltos en llamas. Las imágenes muestran cómo varias personas se acercan corriendo y comienzan a arrojar baldes de agua, intentando apagar el fuego que alcanzaba la ropa y el cuerpo de los jóvenes. Las maniobras fueron desesperadas y caóticas, impulsadas por el instinto y la urgencia de salvarles la vida.

Pocos minutos después, llegaron ambulancias y móviles policiales, que trasladaron de urgencia a los heridos. La joven fue derivada al Hospital Evita, donde quedó internada en terapia intensiva bajo estricta observación médica. Su acompañante, identificado como Alex Takach, continúa en estado grave en el mismo centro de salud. Ambos presentan quemaduras y múltiples traumatismos, producto del violento impacto y del incendio posterior.

Hasta el momento, la identidad del joven fallecido no pudo ser establecida. Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, no se encontraron documentos entre sus pertenencias, lo que dificulta su identificación. “No sabemos quién es, no es conocido en el barrio”, señaló la hermana de una de las sobrevivientes en declaraciones televisivas.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 de Lanús, que caratuló el expediente como “homicidio culposo” y ordenó peritajes en el lugar del hecho para reconstruir la mecánica del choque. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, el estado de los vehículos y las condiciones del cruce para determinar responsabilidades.

Con el correr de las horas, familiares y allegados de las víctimas comenzaron a dar su versión de lo ocurrido. En diálogo con Crónica TV, la hermana de Abigail, la joven que viajaba con su novio en una de las motos, negó que se tratara de una picada. “Quiero aclarar que no corrían una carrera, como se dijo. Venían en sentido contrario, fue un accidente”, aseguró.

Según su testimonio, el choque se produjo cuando el otro conductor realizó una mala maniobra y se cruzó hacia un sector por donde no debía doblar, una situación que —remarcó— se repite con frecuencia en esa esquina. “No hay semáforo y los autos y motos doblan como pueden”, explicó.

Daniel, el padre de la joven internada, también habló con los medios y destacó la reacción de los vecinos. “Gracias a Dios había gente para ayudarlos”, expresó, conmovido, al tiempo que confirmó que su hija fue derivada a terapia intensiva “para tenerla controlada” debido a la gravedad de su estado.

