¡Les cerró la boca! El grupo de periodistas que DUDABA de la titularidad del Dibu Martínez

Luego de la victoria ante Ecuador, se viralizó un video de archivo que evidenció, una vez más, la enorme cantidad de críticas que recibía el arquero del Aston Villa. El fragmento es del programa 90 Minutos de Fútbol, que se emite por ESPN y que conduce Sebastián 'Pollo' Vignolo.

En el video, se puede ver un debate entre el conductor y los panelistas, que se sorprenden al enterarse que Emiliano Martínez se perfilaba para ser el arquero titular del conjunto que, desde le 2018, dirige Lionel Scaloni.

"¿Quien atajó para los titulares?", preguntó Vignolo al cronista que se encontraba cubriendo el entrenamiento de la Selección. Ante la pregunta, el notero hace un silencio y responde: "Emiliano Martínez". "Suena raro...", respondió el Pollo y, a partir de ese momento, se armó un debate caliente.

"¿Qué hicieron el arquero de Boca y de River para salir del equipo?", "es raro que un arquero no haya perdido el puesto en la cancha", "¿Cuántos partidos atajó de titular en el Aston Villa? Ojo me hablan muy bien de él, pero son sus primeros partidos", fueron algunos comentarios entre Vignolo y sus panelistas, que no dudaron en poner en duda al guardamentas que, en 2022, alzaría la Copa del Mundo y sería galardonado como el mejor arquero del mundo.

Sin embargo, no todas fueron críticas: Renato Della Paolera y Gustavo Yarroch bancaron a Scaloni porque "en la Premier League le patean los mejores delantero del mundo a Martínez". El tiempo, finalmente, les dio la razón y el Dibu logró acallar a quienes dudaban de él.