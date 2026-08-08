El periodista más anti-Messi se quebró al hablar de la muerte de Jorge, el papá de Lionel

"Perder a tu padre es un dolor hondo y terrible que te llevas contigo hasta el fin de los días", escribió en el inicio de su publicación.

Luego, el comunicador profundizó sobre el impacto que genera una pérdida de estas características y señaló: " Nadie debería irse tan joven de este mundo".

Finalmente, completó su mensaje con una breve despedida dirigida a los familiares de Jorge, sin hacer una referencia directa a Lionel: " Condolencias sinceras a toda la familia. DEP".

El mensaje rápidamente cobró relevancia por venir de una de las figuras del periodismo español que durante años mantuvo una postura particularmente crítica hacia Messi. En esta oportunidad, sin embargo, el periodista dejó de lado las diferencias deportivas para acompañar a la familia en uno de sus momentos más difíciles.

Tomás Roncero mostró su tristeza por la muerte de Jorge Messi

Qué decidió Lionel Messi tras la muerte de su papá Jorge

Rosario se prepara para recibir a Lionel Messi, quien regresará a la Argentina luego de la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida este sábado a los 68 años. Mientras familiares y allegados se acercan para acompañar a la familia, crece la expectativa por el arribo del capitán argentino.

El futbolista partió desde Estados Unidos en un avión privado identificado como N776MA, que despegó de Fort Lauderdale a las 11:20. La aeronave recorrió aproximadamente 6.880 kilómetros con destino a Rosario.

De acuerdo con la información brindada en Vivo el Sábado (A24), Messi llegaría a su ciudad natal entre las 20 y las 21, junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. La familia, en principio, habría decidido mantener la despedida en el ámbito privado y evitar una ceremonia abierta al público.

Mientras tanto, el aeropuerto de Rosario implementó un operativo especial para el arribo del futbolista. Los detalles se mantienen en reserva para preservar la privacidad de Messi y sus seres queridos.