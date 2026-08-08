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Emotivo homenaje a Jorge Messi en Rosario: fanáticos levantaron un altar frente a la casa donde creció Lionel Messi

Los vecinos eligieron el silencio para respetar el dolor de los Messi pero improvisaron un altar con banderas, camisetas y mensajes de despedida.

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La casa de los Messi se llenó de banderas y camisetas con mensajes de condolencias por la muerte de Jorge Messi. (Foto: captura)

La casa de los Messi se llenó de banderas y camisetas con mensajes de condolencias por la muerte de Jorge Messi. (Foto: captura)

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, conmocionó al fútbol argentino y también movilizó a cientos de fanáticos en Rosario. Horas después de conocerse la noticia, seguidores del capitán de la Selección argentina comenzaron a acercarse a la histórica casa de la familia Messi, en el barrio La Bajada, donde improvisaron un altar con banderas, camisetas y mensajes de despedida.

Leé también La última entrevista de Jorge Messi: el emotivo mensaje que dejó meses antes de su muerte
Jorge Messi durante su última entrevista.Foto: captura de video

El lugar, donde Lionel pasó gran parte de su infancia y que aún pertenece a la familia aunque ya no está habitado, se convirtió en un punto de encuentro para quienes quisieron rendir homenaje al hombre que acompañó al astro argentino durante toda su carrera.

En la entrada de la vivienda comenzaron a acumularse camisetas de la Selección argentina, flores, cartas y banderas con mensajes de apoyo dirigidos a Lionel Messi y al resto de su familia.

Según mostró un móvil de A24, entre las dedicatorias había recuerdos que permanecían desde el Mundial 2026 y nuevas muestras de afecto colocadas durante este sábado.

Uno de los mensajes escritos sobre una bandera argentina decía: "En paz descanses, Jorge Messi. Fuerza, Lío, te amamos. Rosario siempre es tu casa. Gracias por darnos al mejor jugador del mundo". La dedicatoria llevaba la fecha 8 de agosto de 2026, el día en que se confirmó el fallecimiento.

Además de las banderas argentinas, también aparecieron enseñas de Perú, Colombia y mensajes escritos en distintos idiomas por visitantes extranjeros que se acercaron para expresar sus condolencias.

La conmoción también se hizo sentir entre los vecinos del barrio, muchos de los cuales conocieron personalmente a la familia Messi antes de que Lionel iniciara su carrera profesional. Sin embargo, la mayoría prefirió mantener un perfil bajo y evitar declaraciones públicas.

La muerte de Jorge Messi

Jorge Messi falleció durante la madrugada de este sábado en el Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado. Tenía 68 años y atravesaba un delicado estado de salud.

La noticia llegó apenas semanas después de que Lionel Messi dejara entrever durante el Mundial 2026 que atravesaba un difícil momento familiar. Tras el debut de la Selección argentina frente a Argelia, el capitán se mostró visiblemente emocionado y luego trascendió que su padre enfrentaba una enfermedad.

Fan&aacute;ticos de Lionel Messi llegaron a la casa donde &eacute;l viv&oacute; su infancia para honrar la memoria de su padre, Jorge Messi. (Foto: AFP)

Fanáticos de Lionel Messi llegaron a la casa donde él vivó su infancia para honrar la memoria de su padre, Jorge Messi. (Foto: AFP)

El comunicado del Sanatorio Centro

El Sanatorio Centro confirmó oficialmente el fallecimiento mediante un comunicado firmado por sus autoridades.

En el texto, la institución expresó sus condolencias a la familia y aclaró que no difundirá información sobre las causas del fallecimiento ni sobre el estado de salud del paciente, en cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos personales y por respeto a la intimidad de sus seres queridos.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", señaló el comunicado.

El hombre que acompañó toda la carrera de Lionel Messi

Jorge Messi fue una figura determinante en la vida de Lionel Messi. Desde los primeros pasos del rosarino en Newell's Old Boys hasta su llegada al Barcelona y su consagración como uno de los mejores futbolistas de la historia, estuvo siempre a su lado acompañándolo tanto en el plano familiar como en el profesional.

Su fallecimiento provocó una profunda conmoción en Rosario, en el fútbol argentino y en todo el mundo, donde clubes, dirigentes, jugadores y miles de fanáticos continúan expresando su dolor y acompañamiento a la familia Messi.

En pocas palabras

  • Homenaje en Rosario: Fanáticos improvisaron un altar frente a la casa donde creció Lionel Messi.
  • Pérdida familiar: El posteo se da tras la muerte de Jorge Messi, padre del astro argentino.
  • Conmoción nacional: El fallecimiento del padre de Lionel Messi generó pesar en el mundo del fútbol.
Resumen generado por Thinkindot AI
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