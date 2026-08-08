La China Suárez y Mauro Icardi compartieron una mañana diferente y mostraron todo en redes

Rufina Cabré volvió al hockey en Argentina y tuvo el apoyo de la China Suárez y Mauro Icardi, quienes estuvieron presentes este sábado por la mañana para acompañarla en su regreso a las canchas.
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La China Suárez y Mauro Icardi tuvieron un romántico plan en medio de las bajas temperaturas y compartieron algunos momentos de su mañana en las redes sociales.
Rufina Cabré volvió al hockey en Argentina y tuvo el apoyo de la China Suárez y Mauro Icardi, quienes estuvieron presentes este sábado por la mañana para acompañarla en su regreso a las canchas.
La hija de Nicolás Cabré y la actriz había dejado de practicar el deporte cuando se trasladó a Turquía junto a su mamá. Allí también comenzó a asistir al colegio, pero el cambio de planes para la segunda mitad del año hizo que regresara a la Argentina y retomara una de sus actividades.
En esta nueva etapa, Rufi se sumó a Vélez, club del que es hincha su papá. Antes de instalarse en Estambul, la adolescente jugaba en Cetac Juncal, donde el año pasado había debutado en Séptima División, categoría integrada por chicas de 13 y 14 años. En ese momento, ella tenía 11 y estaba cerca de cumplir 12.
Este sábado, la China y el futbolista madrugaron para acompañarla durante la jornada deportiva. A pesar de las bajas temperaturas, la pareja estuvo presente desde las tribunas y compartió algunos momentos en sus redes sociales. Según mostró la actriz, el termómetro marcaba apenas 11 grados.
Durante la mañana, además, hubo lugar para las bromas entre ellos. La actriz se quedó dormida mientras viajaban y el futbolista aprovechó para fotografiarla y compartir la postal con sus seguidores. “ Mi copiloto confía tanto en mí que ni despierta viaja ”, escribió Icardi junto a la imagen.
El futuro futbolístico de Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la escena luego de que en SQP (América TV) aseguraran que el delantero podría continuar su carrera en España.
Durante el programa, Yanina Latorre contó que circula una versión que ubica al futbolista en el Rayo Vallecano, de Madrid, e incluso señaló que ya estaría buscando una vivienda para instalarse en el país europeo.
"Me están diciendo, entre otras cosas, que alguien publicó en Twitter que Mauro Icardi ya tendría club, que sería en Madrid el Rayo Vallecano, es un equipo de la B de Madrid", contó.
Sin embargo, la información generó dudas debido a la situación judicial que atraviesa el delantero. Según explicó Latorre, Ana Rosenfeld le recordó que Icardi todavía tiene una restricción que le impediría salir de la Argentina. "Y que estaría buscando casa, pero me está diciendo Ana Rosenfeld que Mauro Icardi no puede salir del país y que sigue vigente la restricción que tiene dada por el juez Hagopián", remarcó.
"Lo aclaro porque dicen que hay como una confusión", aclaró la conductora.