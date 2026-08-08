La China Suárez y Mauro Icardi compartieron una mañana diferente y mostraron todo en redes

Durante la mañana, además, hubo lugar para las bromas entre ellos. La actriz se quedó dormida mientras viajaban y el futbolista aprovechó para fotografiarla y compartir la postal con sus seguidores. “ Mi copiloto confía tanto en mí que ni despierta viaja ”, escribió Icardi junto a la imagen.

En qué club jugará Mauro Icardi

El futuro futbolístico de Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la escena luego de que en SQP (América TV) aseguraran que el delantero podría continuar su carrera en España.

Durante el programa, Yanina Latorre contó que circula una versión que ubica al futbolista en el Rayo Vallecano, de Madrid, e incluso señaló que ya estaría buscando una vivienda para instalarse en el país europeo.

"Me están diciendo, entre otras cosas, que alguien publicó en Twitter que Mauro Icardi ya tendría club, que sería en Madrid el Rayo Vallecano, es un equipo de la B de Madrid", contó.

Sin embargo, la información generó dudas debido a la situación judicial que atraviesa el delantero. Según explicó Latorre, Ana Rosenfeld le recordó que Icardi todavía tiene una restricción que le impediría salir de la Argentina. "Y que estaría buscando casa, pero me está diciendo Ana Rosenfeld que Mauro Icardi no puede salir del país y que sigue vigente la restricción que tiene dada por el juez Hagopián", remarcó.

"Lo aclaro porque dicen que hay como una confusión", aclaró la conductora.