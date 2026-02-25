Marcelo Gallardo es pretendido por un club campeón de América tras anunciar su salida de River. 

el-muneco-dirigira-ante-banfield-y-se-ira-de-river-foto-fotobaires-Q2JTRZQH4JGWRKSPCCXPHBNVI4 El Muñeco dirigirá ante Banfield y se irá de River. (Foto: Fotobaires)

Otro punto clave es la decisión personal del entrenador. En la dirigencia no tienen certeza sobre si Gallardo desea asumir un nuevo desafío de inmediato tras su salida del club de Núñez. No descartan que el argentino opte por tomarse un descanso antes de volver a dirigir. Esta incógnita genera cautela en las negociaciones, aunque su nombre sigue siendo prioridad.

Un perfil ideal para el proyecto

Más allá de las dificultades, el perfil de Gallardo encaja con lo que busca Vasco: experiencia en torneos internacionales, liderazgo de grupos con figuras, carácter fuerte y capacidad para competir bajo presión.

Internamente, la idea es generar un “shock deportivo” que cambie la dinámica del plantel, mejore el rendimiento y recupere competitividad a nivel continental.

Otros candidatos en la lista

El otro nombre que cuenta con respaldo es el del portugués Artur Jorge, actualmente en Al-Rayyan. Sin embargo, su situación contractual también representa un obstáculo, ya que tendría una cláusula de rescisión cercana a los seis millones de dólares.

También fueron mencionados puertas adentro entrenadores como Martín Demichelis, además de los portugueses Leonardo Jardim y Carlos Carvalhal, aunque estos últimos quedaron relegados por cuestiones económicas y por no tener interés en dirigir en Brasil en el corto plazo.

Mientras tanto, la definición sobre el futuro de Gallardo será uno de los focos del mercado de técnicos en Sudamérica, con varios clubes atentos a sus próximos pasos.