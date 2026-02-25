Marcelo Gallardo es pretendido por un club campeón de América tras anunciar su salida de River
El entrenador aparece como uno de los grandes candidatos a suceder a un técnico saliente. El Muñeco dirigirá por última vez al Millonario contra Banfield y ya es codiciado en el continente.
La dirigencia de Vasco da Gama avanza en la búsqueda del reemplazante de Fernando Diniz y uno de los nombres que más seduce es el de Marcelo Gallardo. El Muñeco ya confirmó que dejará su cargo como entrenador de River luego del partido de este jueves ante Banfield.
De acuerdo con información publicada por el medio brasileño O Globo, en el club saben que la negociación no será sencilla y reconocen que existen varios obstáculos para concretar su llegada.
Uno de los principales inconvenientes es el aspecto salarial. Desde Vasco estarían dispuestos a mejorar el contrato que tenía Diniz, pero Gallardo se mueve en cifras superiores y es considerado uno de los entrenadores de mayor jerarquía en Sudamérica.
El Muñeco mantiene un perfil de técnico de élite, con un valor de mercado elevado tras su exitosa etapa en River, lo que obliga al club brasileño a analizar en detalle su capacidad financiera antes de avanzar con una oferta formal.
Otro punto clave es la decisión personal del entrenador. En la dirigencia no tienen certeza sobre si Gallardo desea asumir un nuevo desafío de inmediato tras su salida del club de Núñez. No descartan que el argentino opte por tomarse un descanso antes de volver a dirigir. Esta incógnita genera cautela en las negociaciones, aunque su nombre sigue siendo prioridad.
Un perfil ideal para el proyecto
Más allá de las dificultades, el perfil de Gallardo encaja con lo que busca Vasco: experiencia en torneos internacionales, liderazgo de grupos con figuras, carácter fuerte y capacidad para competir bajo presión.
Internamente, la idea es generar un “shock deportivo” que cambie la dinámica del plantel, mejore el rendimiento y recupere competitividad a nivel continental.
Otros candidatos en la lista
El otro nombre que cuenta con respaldo es el del portugués Artur Jorge, actualmente en Al-Rayyan. Sin embargo, su situación contractual también representa un obstáculo, ya que tendría una cláusula de rescisión cercana a los seis millones de dólares.
También fueron mencionados puertas adentro entrenadores como Martín Demichelis, además de los portugueses Leonardo Jardim y Carlos Carvalhal, aunque estos últimos quedaron relegados por cuestiones económicas y por no tener interés en dirigir en Brasil en el corto plazo.
Mientras tanto, la definición sobre el futuro de Gallardo será uno de los focos del mercado de técnicos en Sudamérica, con varios clubes atentos a sus próximos pasos.