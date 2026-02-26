River despide a Gallardo: el Monumental vivirá una noche histórica ante Banfield, su último partido

Durante la semana, la relación entre la gente y el plantel quedó expuesta. Tras el entrenamiento del miércoles en el Monumental, varios socios y simpatizantes se acercaron al anillo interno del estadio y se cruzaron con el entrenador.

Hubo emoción, fotos, abrazos y muestras de cariño. Nunca en estos meses Gallardo fue silbado, algo que contrasta con los cuestionamientos que recibieron algunos jugadores.

El equipo incluso decidió concentrar en el estadio, una práctica habitual en algunos partidos, lo que generó mayor cercanía con los hinchas.

Este contexto anticipa una noche especial. Se espera una ovación histórica para el entrenador y una evaluación pública para el plantel, que deberá enfrentar el descontento.

El final de un segundo ciclo marcado por la irregularidad

river_quintero

La salida de Gallardo pone fin a una etapa breve y complicada. Su segundo ciclo duró poco más de un año y medio, con una fuerte inversión económica y sin títulos. El entrenador nunca logró consolidar un equipo competitivo. Hubo partidos de bajo nivel, falta de identidad y dificultades para sostener resultados. Por eso, la decisión de cerrar esta etapa se tomó de común acuerdo con la dirigencia.

Sin embargo, nadie descarta un regreso. Muchos en River creen que Gallardo volverá en el futuro, tal como ocurrió con otros técnicos históricos.

El legado del “Muñeco”

Más allá de este cierre, el legado de Gallardo es indiscutible. Su primera etapa marcó una era dorada para River. El 30 de mayo de 2014 fue anunciado como entrenador tras la salida de Ramón Díaz. Tres días antes, Enzo Francescoli lo había llamado cuando estaba a punto de reunirse con dirigentes de Newell’s.

Una semana después fue presentado oficialmente y dejó una frase que se convirtió en símbolo: “River va a recuperar su historia”. Cumplió con creces.

El debut y los primeros pasos

gallardo.jpg

Su debut fue el 27 de julio de 2014 ante Ferro por Copa Argentina. River avanzó por penales tras empatar sin goles. El primer partido en el Monumental fue el 17 de agosto, con un triunfo 2-0 ante Rosario Central. Allí comenzaron a verse los primeros rasgos de su estilo.

El primer título y el inicio de la gloria

La Copa Sudamericana 2014 fue el primer gran logro. River cortó una sequía de 17 años sin títulos internacionales. El camino incluyó la eliminación de Boca en semifinales. El penal que Marcelo Barovero le atajó a Emmanuel Gigliotti quedó grabado en la memoria del hincha. En la final, el equipo venció a Atlético Nacional y empezó una era de éxitos continentales.

Ese ciclo tuvo su punto más alto con la Copa Libertadores 2018 ante Boca, una de las finales más recordadas de la historia del fútbol.

La danza de nombres para sucederlo

Mientras River se prepara para despedir a Gallardo, la dirigencia avanza en la búsqueda de su reemplazante. El principal candidato es Eduardo “Chacho” Coudet, quien dirige al Alavés en España. Ya habría un acuerdo de palabra, aunque restan detalles contractuales.

Otro nombre que sonó fue el de Hernán Crespo, actual técnico de San Pablo. El ex delantero de River habló públicamente y bajó el tono a los rumores. “Todo el mundo sabe mi historia con River. Es un elogio que se me mencione, pero estoy enfocado aquí”, afirmó.

El contexto económico también juega un rol clave. San Pablo compite con presupuestos cercanos a Europa, lo que complica una negociación.

El presente de River en el torneo

En lo deportivo, el equipo de Núñez llega en un momento crítico. Está décimo en la Zona B con apenas siete puntos, lejos de los puestos de clasificación. Banfield, en cambio, viene en alza tras golear 3-0 a Newell’s. El partido será una prueba importante para ambos.

Los detalles del encuentro

El encuentro se disputará en el Monumental con arbitraje de Hernán Mastrángelo y Ariel Penel en el VAR. Será televisado por TNT Sports Premium.

Formaciones probables:

River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.

Banfield:

Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.

DT: Pedro Troglio.