River acelera el reemplazo de Gallardo: el principal candidato que suena para dirigir al equipo millonario

Con pasado como jugador en Núñez, el posible nuevo DT podría afrontar el mayor desafío de su carrera como director técnico a River Plate.

River acelera por Chacho Coudet: el principal candidato para reemplazar a Gallardo en el Monumental

Con pasado como jugador en Núñez, el posible nuevo DT podría afrontar el mayor desafío de su carrera como director técnico a River Plate.
Leé también River Plate perdió con Vélez Sarsfield y profundiza su mala racha
River Plate perdió con Vélez Sarsfield y profundiza su mala racha

El nombre del “Chacho” aparece como el principal candidato para asumir como nuevo director técnico del Millonario. Actualmente dirige al Deportivo Alavés en LaLiga y tiene contrato vigente hasta mitad de año, aunque el interés concreto desde Núñez podría acelerar su salida del club español.

En un primer momento trascendió que el entrenador de 51 años no tenía previsto regresar al fútbol argentino. Sin embargo, dirigir a River, club en el que jugó entre 1999 y 2004, siempre fue un anhelo personal.

“Sé que voy a tener la posibilidad de dirigir a River, tengo un cariño muy grande por el club y me siento reconocido”, declaró en 2019, una frase que repitió en distintas oportunidades.

Coudet atraviesa su segunda experiencia en el fútbol español y suma 53 partidos oficiales en Alavés desde su arribo en diciembre de 2024, con 17 victorias, 16 empates y 20 derrotas. En su carrera como DT acumula 456 encuentros, con 203 triunfos, 130 igualdades y 123 caídas, lo que representa una efectividad superior al 54%. Además, sus equipos marcaron 640 goles y recibieron 467.

En Argentina dejó una muy buena imagen en Rosario Central y Racing Club, donde consiguió títulos y consolidó un estilo ofensivo. Esa trayectoria, sumada a su identificación con el club, lo posiciona como el nombre que más consenso reúne dentro de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.

La intención de River es contar con su nuevo entrenador antes de mediados de marzo, con el objetivo de que pueda asumir rápidamente, aprovechar la fecha FIFA para trabajar con el plantel y llegar con rodaje al debut en la Copa Sudamericana en abril.

Marcelo Gallardo confirmó su salida de River

