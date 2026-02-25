River acelera el reemplazo de Gallardo: el principal candidato que suena para dirigir al equipo millonario

Coudet atraviesa su segunda experiencia en el fútbol español y suma 53 partidos oficiales en Alavés desde su arribo en diciembre de 2024, con 17 victorias, 16 empates y 20 derrotas. En su carrera como DT acumula 456 encuentros, con 203 triunfos, 130 igualdades y 123 caídas, lo que representa una efectividad superior al 54%. Además, sus equipos marcaron 640 goles y recibieron 467.

En Argentina dejó una muy buena imagen en Rosario Central y Racing Club, donde consiguió títulos y consolidó un estilo ofensivo. Esa trayectoria, sumada a su identificación con el club, lo posiciona como el nombre que más consenso reúne dentro de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.

La intención de River es contar con su nuevo entrenador antes de mediados de marzo, con el objetivo de que pueda asumir rápidamente, aprovechar la fecha FIFA para trabajar con el plantel y llegar con rodaje al debut en la Copa Sudamericana en abril.

Marcelo Gallardo confirmó su salida de River