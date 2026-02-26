ANSES paga $80.000 más por mes a AUH: el requisito clave que muchos no revisan

AUH en marzo 2026: cuánto se cobra con el aumento

Con la fórmula de movilidad establecida en el DNU 274/24, el monto total de la AUH pasa a ser $132.839 por hijo.

Pero, como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% de manera mensual y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Así queda el esquema:

Monto total: $132.839

Pago mensual (80%): $106.271,20

Monto retenido (20%): $26.567,80

Ese 20% se acumula y se cobra una vez al año cuando se acreditan los controles de salud, el esquema de vacunación y la escolaridad.

El mismo valor se aplica a la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa AUH de ANSES EN marzo 2026: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar

Tarjeta Alimentar: el extra que no aumenta pero define el ingreso

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se ajusta todos los meses por inflación. Su actualización depende de una decisión del Gobierno nacional y, en marzo de 2026, mantiene los mismos valores.

Montos vigentes

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Este dinero se deposita en la misma cuenta que la AUH y solo puede utilizarse para la compra de alimentos. En el caso de las familias con dos hijos, ese refuerzo representa más de $80.000 extra por mes, un monto que cambia por completo el ingreso total.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo

Familia con 1 hijo

AUH (80%): $106.271,20

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $158.521,20

Familia con 2 hijos

AUH (80% x2): $212.542,40

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $294.478,40

Familia con 3 hijos

AUH (80% x3): $318.813,60

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $426.875,60

Estos valores no incluyen el 20% retenido ni otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.

El requisito clave para cobrar los $80.000 extra todos los meses

Aunque la Tarjeta Alimentar no requiere inscripción, ANSES cruza los datos de manera automática. Por eso es fundamental que la información del titular y de los hijos esté actualizada.

Qué hay que revisar en Mi ANSES

Vínculos familiares correctamente registrados

Datos personales actualizados

Domicilio declarado

Situación laboral y de contacto

Si hay errores o información desactualizada, el sistema puede no liquidar el beneficio.

Este control se hace ingresando a:

Mi ANSES → Información personal → Relaciones familiares

Por qué es clave tener los datos al día

Mantener la base actualizada no solo garantiza el cobro de la Tarjeta Alimentar. También permite:

evitar demoras en los pagos

acceder a nuevos beneficios compatibles

cobrar correctamente las asignaciones

En muchos casos, el refuerzo alimentario no se acredita simplemente porque hay un vínculo familiar sin registrar o datos incompletos.