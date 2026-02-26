ANSES paga $80.000 más por mes a AUH: el requisito clave que muchos no revisan
Con el aumento del 2,9% para la AUH, el ingreso de las familias cambia desde marzo. En los hogares con hijos, la Tarjeta Alimentar representa un refuerzo clave. Cómo cobrar $80.000 extra al mes.
ANSES paga $80.000 más por mes a AUH: el requisito clave que muchos no revisan
En marzo de 2026, millones de familias que cobran la Administración Nacional de la Seguridad Social recibirán un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo. La suba será del 2,9%, en línea con la inflación de enero informada por el INDEC, y elevará el monto por hijo a $132.839.
Sin embargo, ese incremento no es el único ingreso que impacta en el bolsillo. En los hogares con dos hijos aparece un refuerzo clave que puede superar los $80.000 mensuales y que se acredita de forma automática: la Tarjeta Alimentar.
Aunque no requiere inscripción ni trámites presenciales, hay un requisito fundamental para cobrarlo todos los meses: tener los datos personales y del grupo familiar correctamente actualizados en Mi ANSES.
La combinación de ambas prestaciones define el ingreso final que reciben miles de hogares y marca la diferencia en un contexto donde cada peso cuenta.
AUH en marzo 2026: cuánto se cobra con el aumento
Con la fórmula de movilidad establecida en el DNU 274/24, el monto total de la AUH pasa a ser $132.839 por hijo.
Pero, como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% de manera mensual y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.
Así queda el esquema:
Monto total: $132.839
Pago mensual (80%): $106.271,20
Monto retenido (20%): $26.567,80
Ese 20% se acumula y se cobra una vez al año cuando se acreditan los controles de salud, el esquema de vacunación y la escolaridad.
El mismo valor se aplica a la Asignación Universal por Embarazo (AUE).
Tarjeta Alimentar: el extra que no aumenta pero define el ingreso
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se ajusta todos los meses por inflación. Su actualización depende de una decisión del Gobierno nacional y, en marzo de 2026, mantiene los mismos valores.
Montos vigentes
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
Este dinero se deposita en la misma cuenta que la AUH y solo puede utilizarse para la compra de alimentos. En el caso de las familias con dos hijos, ese refuerzo representa más de $80.000 extra por mes, un monto que cambia por completo el ingreso total.
AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo
Familia con 1 hijo
AUH (80%): $106.271,20
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total: $158.521,20
Familia con 2 hijos
AUH (80% x2): $212.542,40
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total: $294.478,40
Familia con 3 hijos
AUH (80% x3): $318.813,60
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total: $426.875,60
Estos valores no incluyen el 20% retenido ni otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.
El requisito clave para cobrar los $80.000 extra todos los meses
Aunque la Tarjeta Alimentar no requiere inscripción, ANSES cruza los datos de manera automática. Por eso es fundamental que la información del titular y de los hijos esté actualizada.
Qué hay que revisar en Mi ANSES
Vínculos familiares correctamente registrados
Datos personales actualizados
Domicilio declarado
Situación laboral y de contacto
Si hay errores o información desactualizada, el sistema puede no liquidar el beneficio.
Este control se hace ingresando a:
Mi ANSES → Información personal → Relaciones familiares
Por qué es clave tener los datos al día
Mantener la base actualizada no solo garantiza el cobro de la Tarjeta Alimentar. También permite:
evitar demoras en los pagos
acceder a nuevos beneficios compatibles
cobrar correctamente las asignaciones
En muchos casos, el refuerzo alimentario no se acredita simplemente porque hay un vínculo familiar sin registrar o datos incompletos.