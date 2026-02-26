El emocionante llamado de Nahuel Gallo a su esposa tras 445 días en una prisión de Venezuela

Un rayo de esperanza se encendió este jueves en la familia de Nahuel Agustín Gallo, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina que lleva detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.
Luego de más de un año sin contacto, el argentino detenido en El Rodeo I logró comunicarse por teléfono con su familia. Su pareja confirmó la llamada y volvió a exigir su liberación mientras él sigue en huelga de hambre
Tras 445 días, el gendarme Nahuel Gallo habló con su esposa desde prisión en Venezuela: "Nos necesita fuertes"
Un rayo de esperanza se encendió este jueves en la familia de Nahuel Agustín Gallo, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina que lleva detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.
Tras 445 días de incomunicación en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, Gallo logró comunicarse por primera vez con su esposa, María Alexandra Gómez, confirmó ella misma en sus redes sociales.
“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo”, escribió Gómez en X, tras recibir el llamado telefónico de su marido. “Nahuel me llamó, dijo que seguía fuerte y que nos necesitaba fuertes. Lo queremos libre, necesita estar con su familia”, agregó en el mensaje que conmovió a sus seguidores y reavivó la atención sobre el caso.
El gendarme continúa detenido en El Rodeo I bajo acusaciones de terrorismo, que su defensa califica de arbitrarias y sin debido proceso. Desde hace días, se sumó a una huelga de hambre junto a más de 200 presos políticos que protestan por la falta de avances en las excarcelaciones y por quedar excluidos de una reciente ley de amnistía aprobada en Venezuela. Testimonios de otros internos confirmaron que “el argentino sigue en huelga de hambre”, elevando la preocupación por su estado físico.
La protesta se desencadenó tras la aprobación de la ley de amnistía, que hasta ahora benefició a algunos detenidos, pero no a Gallo. La familia y organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de asistencia consular, médica y legal para el gendarme, y exigen mayor celeridad y transparencia en su caso.
Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 en el paso fronterizo de San Antonio del Táchira cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo pequeño.
Según denuncias familiares y diplomáticas, contaba con la documentación en regla y viajaba como particular. Desde entonces, permanecía incomunicado, sin visitas familiares ni acceso a defensa privada, en lo que sus allegados califican como una detención arbitraria y una desaparición forzada.
Hace pocos días, en la Asamblea Nacional, la suegra de Gallo hizo una exposición en reclamo por la liberación del gendarme. La mujer se presentó frente a diputados chavistas y les exigió la liberación inmediata de su yerno, quien se acerca a los 450 días detenido en Venezuela