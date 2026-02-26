El emocionante llamado de Nahuel Gallo a su esposa tras 445 días en una prisión de Venezuela

La protesta se desencadenó tras la aprobación de la ley de amnistía, que hasta ahora benefició a algunos detenidos, pero no a Gallo. La familia y organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de asistencia consular, médica y legal para el gendarme, y exigen mayor celeridad y transparencia en su caso.

La detención de Nahuel Gallo

Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 en el paso fronterizo de San Antonio del Táchira cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo pequeño.

Según denuncias familiares y diplomáticas, contaba con la documentación en regla y viajaba como particular. Desde entonces, permanecía incomunicado, sin visitas familiares ni acceso a defensa privada, en lo que sus allegados califican como una detención arbitraria y una desaparición forzada.

gallo3

Hace pocos días, en la Asamblea Nacional, la suegra de Gallo hizo una exposición en reclamo por la liberación del gendarme. La mujer se presentó frente a diputados chavistas y les exigió la liberación inmediata de su yerno, quien se acerca a los 450 días detenido en Venezuela