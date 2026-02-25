La Inspección General de Justicia solicitó la designación de veedores tras denunciar "graves irregularidades" en la AFA

AFA

Asimismo, el foco institucional se ha puesto sobre el proyecto de la Universidad de la AFA (UNAFA), donde se busca rastrear la trazabilidad de los fondos destinados a su equipamiento, la adquisición de bienes y la contratación de sus autoridades.

Paralelamente, los veedores deberán auditar e informar sobre los montos percibidos por la firma TourProdEnter LLC en su carácter de “comercializador de derechos de la AFA”, analizando las rendiciones de cuentas, las remesas internacionales y los fondos ingresados al país para reconstruir el flujo financiero completo de estos acuerdos.

En este contexto, Vítolo enfatizó que la medida “no implica sanción ni prejuzgamiento alguno” ni es una “interferencia” en el manejo y administración de la AFA, sino que responde al ejercicio regular de las funciones de fiscalización.

El funcionario remarcó que “en la nueva Argentina del presidente Javier Milei no hay privilegios” y que todas las asociaciones civiles deben acatar sus obligaciones, sentenciando que “nadie está por encima de la Ley”.

Este endurecimiento de la supervisión ocurre luego de que la IGJ detectara una “sede social falsa” en un intento de la AFA por mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el organismo afirmó que “la realidad es la única verdad” y que la asociación mantiene hoy su sede legal en la calle Viamonte.