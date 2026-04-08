Licencia por paternidad en Argentina: a cuántos días podría extenderse
Un proyecto de ley ya presentado en el Congreso busca modificar el esquema actual de la licencia por paternidad en Argentina.
Un proyecto de ley ya presentado en el Congreso busca modificar el esquema actual de la licencia por paternidad en Argentina.
Actualmente, la licencia por paternidad en Argentina es de apenas 2 días corridos. Según la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, vigente desde 1974, el progenitor no gestante tiene derecho a ese plazo por el nacimiento de un hijo o hija. Ambos días se computan de forma consecutiva desde la fecha del nacimiento, incluso si coinciden con fines de semana o feriados.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados busca modificar este régimen, vigente desde hace más de cinco décadas. La iniciativa propone elevar la licencia por nacimiento a 30 días corridos para el progenitor no gestante.
Además, incorpora una licencia parental compartida adicional de hasta 20 días corridos, que ambos progenitores podrían distribuir de manera continua, discontinua, simultánea o alternada durante los primeros 12 meses de vida del niño o niña.
El documento contempla 5 días extra en situaciones especiales, como nacimientos múltiples, bebés prematuros con internación neonatal prolongada o casos en los que el hijo presente discapacidad o enfermedad crónica acreditada.
En el caso de adopciones, los plazos comenzarían a regir desde la notificación judicial de la guarda o de la adopción.
Durante los primeros dos años de vigencia de la eventual ley, la licencia del progenitor no gestante sería de 20 días, y luego pasaría automáticamente a 30 días corridos.
De aprobarse, la medida alcanzaría a trabajadores en relación de dependencia del sector privado, régimen agrario, casas particulares y empleo público nacional, con pago a través del sistema de seguridad social.
El texto, titulado “Régimen de Licencias Parentales”, fue consensuado e impulsado por diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas y Coalición Cívica. Actualmente, se encuentra en etapas iniciales del trámite legislativo y aún no tiene fecha de tratamiento en comisiones ni en el recinto.
Cuántos días de licencia por paternidad hay en otros países de América Latina
En América Latina, la duración de esta licencia varía notablemente. Argentina se encuentra entre los países con los plazos más cortos, junto con Guatemala y República Dominicana. Países como Bolivia, El Salvador y Panamá otorgan 3 días; México y Chile, 5 días; Colombia, Paraguay y Venezuela, 14 días; mientras que Uruguay cuenta con 20 días corridos desde 2026.
En Brasil, una ley promulgada en marzo de 2026 estableció una ampliación gradual, que llevará la licencia de los actuales 5 días a 20 días en 2029.
La propuesta busca actualizar una normativa con más de medio siglo de antigüedad, aunque su avance en el Congreso dependerá del tratamiento legislativo que reciba en los próximos meses.