Trascendieron detalles del romance de Emilia Attias con un jugador de la Selección

“Me sorprendió que haya blanqueado lo del economista porque me estaba llegando información de otro. Me habían dicho que era futbolista", contó Marcela Tauro en el ciclo de espectáculos.

“El jugador es mega, mega de la Selección. Ahí hubo un touch and go. Ella habría tenido un touch and go con un jugador de la Selección que está separado, tiene dos hijos y es uno de los más buen mozos”, detalló la periodista.

Aunque no dieron el nombre, con las pistas quedó en claro que estaban haciendo referencia a Rodrigo De Paul. “La ex esposa tuvo un re contra mega protagonismo ayer”, remató Guido Zaffora, en alusión a la final de Bake Off Famosos, donde Cami Homs enfrentó a Cande Molfese.

Emilia Attias confirmó quién es su nuevo amor tras su separación del Turco Naim

Luego de 20 años en pareja y un hija en común, Emilia Attias y el Turco Naim finalmente firmaron los papeles del divorcio, de manera que la modelo sintió que ya era hora de darse una nueva oportunidad de rehacer su vida sentimental.

Es así que después de que se viralizase días pasados una fotografía donde se la vio de la mano de un hombre de espaldas, y aunque se especuló con un nombre, ahora fue ella quien lo confirmó con todas las letras.

Fue a través de una entrevista con el programa que conduce Denise Dumas en la Televisión Pública, donde Emilia confesó y confirmó que está iniciando un nueva relación.

Tras la consulta del cronista sobre si el hombre con el que se la vio era el economista Guillermo Freire, Attias confirmó: "Sí, nos estamos conociendo. Estamos muy tranquilos los dos".

Claro que cuando Santiago Riva Roy intentó ahondar sobre cómo se conocieron, Emilia Attias puso un hasta aquí y se limitó a declarar "No te voy a contestar esas intimidades". Así como también declaró sugerente: "Lo que me gusta de él es muy personal y prefiero preservarlo para la intimidad".

Por último, sobre si ya se lo puede rotular como su nuevo novio, una vez más Attias fue extremadamente cauta. "Estamos conociéndonos, no digamos más nada", concluyó evasiva.