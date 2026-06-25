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Rotación y caras nuevas: los jugadores de la Selección Argentina que podrían hacer su debut en Mundiales ante Jordania

Con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, la Selección Argentina afrontará el cierre de la primera fase en Dallas. El escenario ideal para que el cuerpo técnico mueva el banco y les dé rodaje a quienes aún no sumaron minutos en la gran cita.

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Foto: Reuters/Maria Lysaker

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El panorama ideal que construyó la Selección Argentina en el inicio del certamen ecuménico le otorga una ventaja estratégica clave de cara al futuro. Luego de la victoria por 2 a 0 ante Austria y el posterior triunfo de Argelia sobre Jordania, la Albiceleste aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final como primera del Grupo J del Mundial a falta de un partido. Este último encuentro, que se disputará ante los asiáticos el próximo sábado a las 23:00 en el Dallas Stadium, le permitirá al director técnico Lionel Scaloni rotar la alineación y abre firmemente la posibilidad de hacer debutar en Copas del Mundo a varios de los siete futbolistas que integran la lista y aún no han hecho su estreno en la competición.

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En el búnker nacional saben que gestionar las cargas físicas es indispensable. Cabe remarcar que en el Mundial de Qatar la Selección Argentina vivió una situación similar: más allá de que no llegó clasificada a la última fecha ante Polonia, el trámite cómodo de aquel juego le permitió al DT darle minutos a Juan Foyth y Thiago Almada, quienes únicamente vieron acción en ese compromiso. De cara al choque del sábado, son siete los nombres que aguardan expectantes su oportunidad de sumar sus primeros minutos mundialistas oficiales.

Qué arqueros y defensores de Argentina podrían debutar frente a Jordania

La rotación de la Scaloneta podría iniciarse desde la propia portería y extenderse a la línea defensiva según las necesidades del cuerpo técnico:

  • El arco: En caso de que Scaloni opte por darle descanso a Emiliano Martínez, cualquiera de los dos suplentes haría su estreno absoluto en Mundiales. Gerónimo Rulli tiene la medalla de oro de Qatar 2022, pero no sumó minutos debido a que los siete partidos los disputó el "Dibu". Por su parte, Juan Musso es campeón de América en 2021 y de la Finalíssima, pero no fue citado al Mundial pasado y vive en esta edición su primera Copa del Mundo.

  • La defensa: Ante la baja confirmada de Cristian "Cuti" Romero por una molestia en la rodilla derecha, Nicolás Otamendi tiene un lugar asegurado en la zaga. No obstante, en la izquierda de la defensa podría ingresar Marcos Senesi (quien reemplazó a Leonardo Balerdi en la lista definitiva) para hacer su debut absoluto en la competencia.

Quiénes son los mediocampistas y delanteros que esperan su estreno mundialista

La renovación generacional y las deudas pendientes del pasado marcan la pauta en la mitad de la cancha y en el frente de ataque:

  • Giovani Lo Celso: Su situación es la más curiosa del plantel. Si bien es una pieza muy importante del ciclo (campeón de América en 2021 y 2024, y de la Finalíssima 2022), Lo Celso se perdió la cita de Qatar por lesión, y aunque estuvo en Rusia 2018, Jorge Sampaoli no lo puso ni un minuto en los cuatro partidos de Argentina.

  • Valentín Barco: Se metió en la nómina tras una gran temporada en el Racing de Estrasburgo —que le valió su transferencia al Chelsea— y buenos rendimientos en marzo. Barco ratificó su valía al convertir el 1 a 0 ante Islandia en los partidos previos al Mundial y tiene serias opciones de jugar el sábado.

  • Giuliano Simeone y José Manuel López: Ambos representan el recambio generacional. El atacante del Atlético de Madrid disputó muchos más minutos que el delantero del Palmeiras en el ciclo, pero ninguno participó aún de este Mundial. "El Flaco" la tiene más compleja en la consideración inicial, ya que a priori Julián Álvarez se perfila para ir de arranque.

Por su parte, Facundo Medina, Nicolás González y Nicolás Paz formaban parte de este grupo al inicio del torneo, pero ya hicieron su estreno mundialista oficial en la goleada 3 a 0 ante Argelia en la primera jornada.

Cuál es el probable once titular de la Selección Argentina ante Jordania

Aunque resta el avance de los entrenamientos semanales, el cuerpo técnico ya proyecta una alineación sumamente competitiva y repleta de variantes.

El probable once de Argentina ante Jordania se perfila con: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.

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