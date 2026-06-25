Rotación y caras nuevas: los jugadores de la Selección Argentina que podrían hacer su debut en Mundiales ante Jordania

Giovani Lo Celso: Su situación es la más curiosa del plantel. Si bien es una pieza muy importante del ciclo (campeón de América en 2021 y 2024, y de la Finalíssima 2022), Lo Celso se perdió la cita de Qatar por lesión, y aunque estuvo en Rusia 2018, Jorge Sampaoli no lo puso ni un minuto en los cuatro partidos de Argentina.

Valentín Barco: Se metió en la nómina tras una gran temporada en el Racing de Estrasburgo —que le valió su transferencia al Chelsea— y buenos rendimientos en marzo. Barco ratificó su valía al convertir el 1 a 0 ante Islandia en los partidos previos al Mundial y tiene serias opciones de jugar el sábado.

Giuliano Simeone y José Manuel López: Ambos representan el recambio generacional. El atacante del Atlético de Madrid disputó muchos más minutos que el delantero del Palmeiras en el ciclo, pero ninguno participó aún de este Mundial. "El Flaco" la tiene más compleja en la consideración inicial, ya que a priori Julián Álvarez se perfila para ir de arranque.

Por su parte, Facundo Medina, Nicolás González y Nicolás Paz formaban parte de este grupo al inicio del torneo, pero ya hicieron su estreno mundialista oficial en la goleada 3 a 0 ante Argelia en la primera jornada.

Cuál es el probable once titular de la Selección Argentina ante Jordania

Aunque resta el avance de los entrenamientos semanales, el cuerpo técnico ya proyecta una alineación sumamente competitiva y repleta de variantes.

El probable once de Argentina ante Jordania se perfila con: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.