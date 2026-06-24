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Magia negra en el Mundial 2026: el brujo que aseguró haber embrujado a Harry Kane anunció un nuevo ritual

Nana Kwaku Bonsam, uno de los hechiceros más famosos de Ghana, se atribuyó la errática actuación del delantero inglés en el empate sin goles por el Grupo L. Tras cumplir su objetivo, lanzó una nueva promesa de cara al futuro del atacante.

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Magia negra en el Mundial 2026: el brujo que aseguró haber embrujado a Harry Kane anunció un nuevo ritual

La Copa del Mundo de Norteamérica no solo se nutre de tácticas, goles y jugadas preparadas; los condimentos que rodean la mística del fútbol suelen regalar capítulos que rozan lo increíble. El empate sin goles entre Ghana e Inglaterra por la segunda fecha del Mundial 2026 dejó una historia insólita fuera de la cancha: Nana Kwaku Bonsam, uno de los brujos más reconocidos de Ghana, aseguró que realizó un ritual de magia negra para que Harry Kane no pudiera convertir goles en ese partido.

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Foto: Reuters

Días antes de que ruede la pelota en el estadio, Bonsam había declarado públicamente y sin titubeos que estaba “trabajando” espiritualmente para complicar el desempeño del delantero y capitán inglés. “Yo sé qué trabajo debo hacer para detenerlo. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país”, había anticipado el hechicero en diálogo con el medio británico Daily Star. Tras concretarse el histórico empate 0-0, en el que el atacante del combinado británico se mostró extrañamente errático, Bonsam volvió a tomar la palabra para anunciar el fin del maleficio: “Ahora voy a liberar a Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra”.

El resultado final fue celebrado en todo el territorio ghanés como un logro verdaderamente histórico para su fútbol, al tiempo que la inesperada e imprecisa actuación del goleador inglés encendió el debate en las redes sociales sobre la supuesta influencia real del brujo africano en el juego.

Cómo fue el discreto partido de Harry Kane ante Ghana en el Mundial 2026

Las estadísticas finales del encuentro llamaron poderosamente la atención de la prensa especializada debido al contraste con el debut del jugador en la competencia ecuménica. Harry Kane venía de ser la gran figura en la victoria de Inglaterra por 4-2 frente a Croacia, un partido donde exhibió toda su jerarquía y marcó dos goles.

Sin embargo, frente al combinado africano, el atacante estrella del equipo de los Tres Leones tuvo una actuación muy por debajo de lo esperado y de sus promedios habituales: tocó la pelota apenas 19 veces a lo largo de todo el juego y solo registró un remate, el cual ni siquiera tuvo dirección de arco.

La jugada más clara e increíble para el delantero inglés llegó a tan solo cinco minutos del final del encuentro, cuando no logró definir correctamente estando parado dentro del área chica y la pelota se fue por encima del travesaño, decretando el cero definitivo en el marcador y dándole un argumento perfecto a las esotéricas afirmaciones de Nana Kwaku Bonsam.

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