Magia negra en el Mundial 2026: el brujo que aseguró haber embrujado a Harry Kane anunció un nuevo ritual

Cómo fue el discreto partido de Harry Kane ante Ghana en el Mundial 2026

Las estadísticas finales del encuentro llamaron poderosamente la atención de la prensa especializada debido al contraste con el debut del jugador en la competencia ecuménica. Harry Kane venía de ser la gran figura en la victoria de Inglaterra por 4-2 frente a Croacia, un partido donde exhibió toda su jerarquía y marcó dos goles.

Sin embargo, frente al combinado africano, el atacante estrella del equipo de los Tres Leones tuvo una actuación muy por debajo de lo esperado y de sus promedios habituales: tocó la pelota apenas 19 veces a lo largo de todo el juego y solo registró un remate, el cual ni siquiera tuvo dirección de arco.

La jugada más clara e increíble para el delantero inglés llegó a tan solo cinco minutos del final del encuentro, cuando no logró definir correctamente estando parado dentro del área chica y la pelota se fue por encima del travesaño, decretando el cero definitivo en el marcador y dándole un argumento perfecto a las esotéricas afirmaciones de Nana Kwaku Bonsam.