Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

El extraño dispositivo que apareció en el auto de Colapinto en Bahréin: qué es y para qué sirve

Durante los tests de pretemporada en Bahréin, el auto del piloto argentino apareció con una estructura poco habitual que cumple una función clave en el desarrollo aerodinámico.

El extraño dispositivo que apareció en el auto de Colapinto en Bahréin: qué es y para qué sirve

La pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin dejó una imagen llamativa: el auto de Franco Colapinto apareció equipado con una estructura metálica poco habitual. Se trató del llamado aero rake, un instrumento de medición aerodinámica que los equipos utilizan exclusivamente durante las jornadas de pruebas.

Leé también La fuerte advertencia del compañero de Colapinto que encendió la previa del GP de Australia
la fuerte advertencia del companero de colapinto que encendio la previa del gp de australia
colapinto___6

El piloto argentino se subió al Alpine A526 en la segunda sesión de ensayos en el Circuito Internacional de Sakhir, con el objetivo de seguir ajustando el rendimiento del monoplaza de cara al inicio del campeonato, previsto del 6 al 8 de marzo en Australia. Antes de su turno, Pierre Gasly había finalizado quinto en la tanda matutina.

Sin embargo, más allá de los tiempos en pista, lo que más llamó la atención fue la presencia de una especie de “reja” montada sobre la carrocería del auto. Ese elemento, lejos de ser decorativo, cumple una función técnica clave para el desarrollo del vehículo.

Qué es el aero rake y por qué lo usan los equipos en la pretemporada

El aero rake, también conocido como parrilla de sensores, es un dispositivo compuesto por múltiples varillas y pequeños medidores que registran cómo se mueve el aire alrededor del auto en condiciones reales de pista.

A diferencia de las simulaciones por computadora o las pruebas en el túnel de viento, esta herramienta permite obtener datos directos sobre la presión y la dirección del flujo aerodinámico en distintos sectores del monoplaza. Esa información resulta fundamental para verificar si el comportamiento del auto coincide con lo que el equipo proyectó en fábrica.

Durante los tests de pretemporada, las escuderías utilizan estos sensores para comparar los resultados del circuito con los modelos teóricos que desarrollaron previamente. Así pueden detectar pérdidas de eficiencia, zonas de turbulencia o desviaciones respecto a la carga aerodinámica esperada.

Con esos datos en mano, los ingenieros realizan ajustes en diferentes áreas del auto para optimizar el rendimiento antes del debut oficial. En el caso de Alpine, el objetivo es llegar al inicio del campeonato con la mayor precisión posible en el funcionamiento del A526 y sin incógnitas en su comportamiento aerodinámico.

Por eso, aunque su presencia resulte llamativa para el público, el aero rake es una herramienta habitual en las pruebas de pretemporada y una pieza clave en el trabajo de desarrollo de cada equipo antes del arranque del Mundial.

