El extraño dispositivo que apareció en el auto de Colapinto en Bahréin: qué es y para qué sirve

A diferencia de las simulaciones por computadora o las pruebas en el túnel de viento, esta herramienta permite obtener datos directos sobre la presión y la dirección del flujo aerodinámico en distintos sectores del monoplaza. Esa información resulta fundamental para verificar si el comportamiento del auto coincide con lo que el equipo proyectó en fábrica.

Durante los tests de pretemporada, las escuderías utilizan estos sensores para comparar los resultados del circuito con los modelos teóricos que desarrollaron previamente. Así pueden detectar pérdidas de eficiencia, zonas de turbulencia o desviaciones respecto a la carga aerodinámica esperada.

Con esos datos en mano, los ingenieros realizan ajustes en diferentes áreas del auto para optimizar el rendimiento antes del debut oficial. En el caso de Alpine, el objetivo es llegar al inicio del campeonato con la mayor precisión posible en el funcionamiento del A526 y sin incógnitas en su comportamiento aerodinámico.

Por eso, aunque su presencia resulte llamativa para el público, el aero rake es una herramienta habitual en las pruebas de pretemporada y una pieza clave en el trabajo de desarrollo de cada equipo antes del arranque del Mundial.