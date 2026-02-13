River volvió a perder: la impactante racha negativa que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo

La estadística deja en evidencia un problema que se repite: la falta de reacción ante los contextos desfavorables. Cuando el equipo queda en desventaja, no logra encontrar respuestas futbolísticas ni anímicas para revertir la historia.

Qué partidos integran esta serie sin remontadas

La secuencia de encuentros sin poder dar vuelta un resultado incluye compromisos por distintos torneos y rivales. Entre ellos aparecen derrotas ante Independiente Rivadavia, Racing, Estudiantes, Inter, Palmeiras, Atlético Tucumán, Riestra, Sarmiento, Gimnasia, Boca, Tigre y, ahora, Argentinos Juniors.

También se suman empates en los que el equipo comenzó perdiendo, como ante Platense, Rosario Central, Talleres e Independiente del Valle.

La lista completa de estos partidos muestra la continuidad del problema a lo largo de varios meses y distintos contextos competitivos, lo que refuerza la preocupación en torno al funcionamiento del equipo.

Cómo impacta este dato en el presente del equipo

La racha negativa se suma a una seguidilla de resultados adversos que provocaron el malestar de los hinchas. La derrota reciente volvió a dejar señales de un equipo sin respuestas cuando el desarrollo del partido le juega en contra.

Los números reflejan no solo una cuestión estadística, sino también una dificultad futbolística y anímica para revertir situaciones desfavorables. En ese contexto, la responsabilidad alcanza tanto a los jugadores como al cuerpo técnico encabezado por Gallardo.

Mientras el calendario continúa, River deberá encontrar soluciones rápidas si quiere cortar la racha y recuperar confianza. La estadística ya se convirtió en un tema central del presente del equipo y cada partido en desventaja representa un nuevo desafío para revertir la tendencia.