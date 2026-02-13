En vivo Radio La Red
Deportes
River
Gallardo
FÚTBOL

River volvió a perder: la impactante racha negativa que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo

River sumó un nuevo tropiezo y, tras la derrota ante Argentinos Juniors, alcanzó una marca negativa que expone el dificil momento que atraviesa el equipo.

La derrota ante Argentinos Juniors volvió a dejar al descubierto el delicado presente deportivo de River y profundizó una racha que genera preocupación entre los hinchas. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo mostró nuevamente un rendimiento flojo y sumó otro golpe en un contexto adverso.

image

Más allá del resultado puntual, el dato que encendió las alarmas es una estadística que se repite partido tras partido: el Millonario acumula 18 encuentros consecutivos sin poder ganar cuando empieza perdiendo. El saldo en esa secuencia es de 13 derrotas y cinco empates.

Cuál es la racha negativa que arrastra River

La última vez que River logró revertir un marcador adverso fue el 6 de noviembre de 2024, cuando dio vuelta el resultado para vencer 3-2 a Instituto. Desde entonces, cada vez que recibió el primer gol del partido, no pudo imponerse en el resultado final.

La tendencia es aún más dura si se observa un recorte más cercano: en las últimas diez ocasiones en las que su rival marcó primero, River perdió todos los partidos. Ni siquiera logró rescatar un empate en esa serie.

La estadística deja en evidencia un problema que se repite: la falta de reacción ante los contextos desfavorables. Cuando el equipo queda en desventaja, no logra encontrar respuestas futbolísticas ni anímicas para revertir la historia.

Qué partidos integran esta serie sin remontadas

La secuencia de encuentros sin poder dar vuelta un resultado incluye compromisos por distintos torneos y rivales. Entre ellos aparecen derrotas ante Independiente Rivadavia, Racing, Estudiantes, Inter, Palmeiras, Atlético Tucumán, Riestra, Sarmiento, Gimnasia, Boca, Tigre y, ahora, Argentinos Juniors.

También se suman empates en los que el equipo comenzó perdiendo, como ante Platense, Rosario Central, Talleres e Independiente del Valle.

La lista completa de estos partidos muestra la continuidad del problema a lo largo de varios meses y distintos contextos competitivos, lo que refuerza la preocupación en torno al funcionamiento del equipo.

Cómo impacta este dato en el presente del equipo

La racha negativa se suma a una seguidilla de resultados adversos que provocaron el malestar de los hinchas. La derrota reciente volvió a dejar señales de un equipo sin respuestas cuando el desarrollo del partido le juega en contra.

Los números reflejan no solo una cuestión estadística, sino también una dificultad futbolística y anímica para revertir situaciones desfavorables. En ese contexto, la responsabilidad alcanza tanto a los jugadores como al cuerpo técnico encabezado por Gallardo.

Mientras el calendario continúa, River deberá encontrar soluciones rápidas si quiere cortar la racha y recuperar confianza. La estadística ya se convirtió en un tema central del presente del equipo y cada partido en desventaja representa un nuevo desafío para revertir la tendencia.

