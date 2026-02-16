En vivo Radio La Red
Revelaron el detalle clave del informe arbitral que complica a Marcelo Gallardo tras la expulsión en La Paternal

Se conocieron los argumentos del árbitro Andrés Merlos para expulsar al DT de River en la derrota ante Argentinos Juniors. El informe ya está en manos del Tribunal de Disciplina.

La expulsión de Marcelo Gallardo en la derrota de River por 1-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal dejó una de las imágenes más fuertes del fin de semana y abrió la puerta a una posible sanción para el entrenador. Mientras se aguarda el fallo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, se conocieron los detalles del informe que elaboró el árbitro Andrés Merlos.

image

LPM/Diego Haliasz

El documento, que ya está en manos del Tribunal de Disciplina, será determinante para definir cuántas fechas de suspensión recibirá el DT del conjunto de Núñez. Según reveló el medio El Gráfico, el juez decidió expulsarlo por conducta inadecuada, desaprobación de fallos e ironía contra la autoridad.

Por qué expulsaron a Gallardo en el partido ante Argentinos Juniors

De acuerdo con el informe arbitral, la situación se fue tensando desde los primeros fallos del encuentro disputado en el estadio Diego Armando Maradona. El clima terminó de escalar después del gol con el que el local abrió el marcador.

Luego, ante un cobro de tiro libre a favor de River, Gallardo aplaudió a Merlos de manera irónica. El árbitro reaccionó de inmediato y, antes de mostrarle la tarjeta roja, le dijo: “A mí no me aplaudís”. Acto seguido, lo expulsó.

La sanción fue la primera que recibe el entrenador del equipo de Núñez en los últimos cuatro años. La anterior había ocurrido en 2022, durante un partido frente a Godoy Cruz.

Tras la expulsión, el DT no pudo brindar la conferencia de prensa posterior al encuentro y ahora espera conocer la resolución del Tribunal de Disciplina, que será publicada en el próximo boletín oficial.

¿Qué sanción podría recibir Gallardo?

La extensión de la suspensión dependerá de la interpretación que haga el Tribunal sobre el informe de Merlos. En caso de recibir una sola fecha, Gallardo podrá abonar una fianza para estar presente en el próximo compromiso de River como visitante ante Vélez.

Sin embargo, si el fallo considera que la conducta fue de mayor gravedad, el entrenador podría quedar al margen de varios partidos del Torneo Apertura, lo que representaría una baja sensible para el equipo en el inicio del campeonato.

