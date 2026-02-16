Revelaron el detalle clave del informe arbitral que complica a Marcelo Gallardo tras la expulsión en La Paternal

Luego, ante un cobro de tiro libre a favor de River, Gallardo aplaudió a Merlos de manera irónica. El árbitro reaccionó de inmediato y, antes de mostrarle la tarjeta roja, le dijo: “A mí no me aplaudís”. Acto seguido, lo expulsó.

La sanción fue la primera que recibe el entrenador del equipo de Núñez en los últimos cuatro años. La anterior había ocurrido en 2022, durante un partido frente a Godoy Cruz.

Tras la expulsión, el DT no pudo brindar la conferencia de prensa posterior al encuentro y ahora espera conocer la resolución del Tribunal de Disciplina, que será publicada en el próximo boletín oficial.

¿Qué sanción podría recibir Gallardo?

La extensión de la suspensión dependerá de la interpretación que haga el Tribunal sobre el informe de Merlos. En caso de recibir una sola fecha, Gallardo podrá abonar una fianza para estar presente en el próximo compromiso de River como visitante ante Vélez.

Sin embargo, si el fallo considera que la conducta fue de mayor gravedad, el entrenador podría quedar al margen de varios partidos del Torneo Apertura, lo que representaría una baja sensible para el equipo en el inicio del campeonato.