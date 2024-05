Más problemas para Boca: se lesionó otro defensor y hay dudas para enfrentar a Central Córdoba

Se espera que en las próximas horas el club brinde información sobre la situación de Lema o emita un parte médico en caso de que se confirme su lesión. Esto se suma a la ausencia de Nicolás Figal, quien recientemente sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda y estará fuera de acción durante varias semanas.

Dolor de cabeza para Diego Martínez: los problemas para armar la defensa ante Central Córdoba

Diego Martínez deberá ingeniárselas para el partido del domingo contra Central Córdoba, especialmente en la defensa, que ya tenía varias bajas y ahora suma la incógnita de Lema.

Antes del encuentro con Fortaleza, donde Figal sufrió un desgarro en el gemelo, el Xeneize ya había perdido a Marcos Rojo, quien se lesionó el isquiotibial de la pierna izquierda antes del partido en Paraguay contra Sportivo Trinidense. También perdió a Aaron Anselmino, que sufrió la misma lesión en el mismo músculo ante el mismo rival y se resintió el lunes pasado.

Además, desde hace un tiempo, Nicolás Valentini dejó de ser una opción. Su contrato con el club finaliza en diciembre de este año y fue apartado después de decidir no renovar bajo las condiciones acordadas. Aunque las negociaciones no están cerradas, no avanzan y no será una opción para enfrentar a Central Córdoba.

¿Quiénes podrían jugar entonces? Boca llega al duelo contra Central Córdoba con urgencias en la defensa. En la zaga, solo queda Lautaro Di Lollo, quien ha jugado cuatro partidos este semestre y completó el complemento ante Fortaleza. Como alternativa, surge Mateo Mendía, quien ya fue convocado para ir a Tucumán y repitió en la Sudamericana, aunque aún no ha debutado en Primera y tiene poco rodaje en Reserva y en el equipo Sub-20. Para el lateral derecho, Martínez deberá seguir contando con Luis Advíncula, ya que con la lesión ligamentaria de Lucas Blondel no hay otro reemplazo disponible.