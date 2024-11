Mbappé, afuera de la Selección de Francia: el DT lo "borró" en medio de duras críticas

El bajo rendimiento de Mbappé en Real Madrid también despertó duras críticas de figuras destacadas del fútbol francés. Thierry Henry, campeón del mundo en 1998 y actual comentarista, no ocultó su decepción con el presente del jugador en el Madrid. “Creo que el equipo está frustrado con él, lo cual entiendo, no es fácil. Tenemos que darle tiempo, pero él debe aprender a jugar como un 9”, aseguró Henry, quien añadió que “con el balón, él debe hacer más. Mejorará, porque no puede ser peor que esto”.

Por su parte, Jerome Rothen, exjugador del PSG y de la Selección de Francia, apuntó contra la falta de adaptación de Mbappé en su nueva posición en el ataque. “Cada vez empeora en sus movimientos como ‘9’. Está haciendo cosas que son todo lo contrario a lo que el juego requiere”, criticó, añadiendo que su desempeño genera tensiones en el vestuario y es “una carga para el equipo”.

A la espera de poder revertir esta situación, Mbappé enfrenta un desafío importante para recuperar su nivel y demostrar que aún puede ser el protagonista tanto en Real Madrid como en la Selección de Francia, en un momento en el que el talento y el liderazgo se le demandan con mayor intensidad.