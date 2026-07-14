Cruce de potencias: Francia y España empatan en la semifinal del Mundial 2026

El Estadio de Dallas se convirtió en el epicentro del planeta fútbol con un enfrentamiento de altísimo impacto internacional que definirá al primer finalista de la competencia. España y Francia, dos de los grandes aspirantes al título chocan en Dallas. El ganador enfrentará a Argentina o Inglaterra por el título en Nueva Jersey, mientras que el derrotado deberá conformarse con disputar el partido por el tercer puesto el próximo fin de semana.