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Cruce de potencias: Francia y España empatan en la semifinal del Mundial 2026

Les Bleus y La Roja chocan en Dallas por un boleto a la gran final en Nueva Jersey. Seguí el minuto a minuto del partido en vivo.

Foto: Reuters

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Fotos: Reuters

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EN VIVO

El Estadio de Dallas se convirtió en el epicentro del planeta fútbol con un enfrentamiento de altísimo impacto internacional que definirá al primer finalista de la competencia. España y Francia, dos de los grandes aspirantes al título chocan en Dallas. El ganador enfrentará a Argentina o Inglaterra por el título en Nueva Jersey, mientras que el derrotado deberá conformarse con disputar el partido por el tercer puesto el próximo fin de semana.

Foto: Reuters

Las formaciones de Francia y España para la semifinal del Mundial 2026

Los entrenadores Didier Deschamps y Luis de la Fuente confirmaron las alineaciones titulares y las alternativas en el banco de suplentes para el partido en Dallas.

Formación de Francia

  • Titulares: Mike Maignan (16); Jules Koundé (5), Dayot Upamecano (4), William Saliba (17), Lucas Digne (3); Aurélien Tchouaméni (8), Adrien Rabiot (14); Ousmane Dembélé (7), Michael Olise (11), Bradley Barcola (12); Kylian Mbappé (10).

  • Suplentes: Brice Samba (1), Robin Risser (23), Malo Gusto (2), Ibrahima Konaté (15), Theo Hernández (19), Lucas Hernández (21), Maxence Lacroix (26), Manu Koné (6), N'Golo Kanté (13), Warren Zaire Emery (18), Marcus Thuram (9), Désiré Doué (20), Jean-Philippe Mateta (22), Rayan Cherki (24), Maghnes Akliouche (25).

  • Entrenador: Didier Deschamps.

Formación de España

  • Titulares: Unai Simón (23); Pedro Porro (12), Pau Cubarsí (22), Aymeric Laporte (14), Marc Cucurella (24); Rodri (16), Fabián Ruiz (8); Lamine Yamal (19), Dani Olmo (10), Álex Baena (15); Mikel Oyarzábal (21).

  • Suplentes: David Raya (1), Joan García (13), Marc Pubill (2), Alex Grimaldo (3), Eric García (4), Marcos Llorente (5), Mikel Merino (6), Gavi (9), Martín Zubimendi (18), Pedri (20), Ferran Torres (7), Yéremy Pino (11), Nico Williams (17), Víctor Muñoz (25), Borja Iglesias (26).

  • Entrenador: Luis de la Fuente.

Francia vs. España, por el Mundial 2026: EN VIVO

22' PT: ¡GOL DE ESPAÑA!

Oyarzabal, de penal, pone en ventaja a España sobre Francia.

20' PT: Penal para España

COMENZÓ EL PARTIDO

España y Francia se enfrentan por un lugar en la final.

15:55 - España y Francia ya están en el campo de juego

Ambas selecciones disputarán la semifinal del Mundial 2026.

Leé también Más que una semifinal: por qué el duelo entre España y Francia es considerado un clásico
Fotos: Reuters 
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