Cruce de potencias: Francia y España empatan en la semifinal del Mundial 2026

El Estadio de Dallas se convirtió en el epicentro del planeta fútbol con un enfrentamiento de altísimo impacto internacional que definirá al primer finalista de la competencia. España y Francia, dos de los grandes aspirantes al título chocan en Dallas. El ganador enfrentará a Argentina o Inglaterra por el título en Nueva Jersey, mientras que el derrotado deberá conformarse con disputar el partido por el tercer puesto el próximo fin de semana.
Foto: Reuters
Las formaciones de Francia y España para la semifinal del Mundial 2026
Los entrenadores Didier Deschamps y Luis de la Fuente confirmaron las alineaciones titulares y las alternativas en el banco de suplentes para el partido en Dallas.
Formación de Francia
Titulares: Mike Maignan (16); Jules Koundé (5), Dayot Upamecano (4), William Saliba (17), Lucas Digne (3); Aurélien Tchouaméni (8), Adrien Rabiot (14); Ousmane Dembélé (7), Michael Olise (11), Bradley Barcola (12); Kylian Mbappé (10).
Suplentes: Brice Samba (1), Robin Risser (23), Malo Gusto (2), Ibrahima Konaté (15), Theo Hernández (19), Lucas Hernández (21), Maxence Lacroix (26), Manu Koné (6), N'Golo Kanté (13), Warren Zaire Emery (18), Marcus Thuram (9), Désiré Doué (20), Jean-Philippe Mateta (22), Rayan Cherki (24), Maghnes Akliouche (25).
Suplentes: David Raya (1), Joan García (13), Marc Pubill (2), Alex Grimaldo (3), Eric García (4), Marcos Llorente (5), Mikel Merino (6), Gavi (9), Martín Zubimendi (18), Pedri (20), Ferran Torres (7), Yéremy Pino (11), Nico Williams (17), Víctor Muñoz (25), Borja Iglesias (26).
Entrenador: Luis de la Fuente.
Francia vs. España, por el Mundial 2026: EN VIVO
14-07-2026 16:22
22' PT: ¡GOL DE ESPAÑA!
Oyarzabal, de penal, pone en ventaja a España sobre Francia.
14-07-2026 16:20
20' PT: Penal para España
14-07-2026 16:00
COMENZÓ EL PARTIDO
España y Francia se enfrentan por un lugar en la final.
14-07-2026 15:55
15:55 - España y Francia ya están en el campo de juego
Ambas selecciones disputarán la semifinal del Mundial 2026.