Cómo nació la rivalidad deportiva entre España y Francia

El terreno deportivo ha sido históricamente el gran canalizador de esta enemistad. En el fútbol, el historial comenzó hace más de un siglo, específicamente en 1922 con una victoria española por 4-0 en Burdeos. A lo largo de 38 enfrentamientos oficiales, la Furia Roja acumula 18 triunfos frente a los 13 de Les Bleus y un saldo de siete empates, teniendo como antecedente inmediato el memorable triunfo por 5-4 a favor del equipo de Lamine Yamal en la Nations League.

Fuera del fútbol, la hostilidad se trasladó a otras disciplinas de gran arraigo popular:

Ciclismo: Las históricas victorias de corredores españoles como Federico Martín Bahamontes, Luis Ocaña o Miguel Indurain en el Tour de Francia terminaron por doblegar en varias ocasiones el orgullo de los competidores y aficionados locales.

Tenis y Básquet: Ambos países se han sacado chispas en torneos continentales y olímpicos. En el tenis, registran ocho series jugadas en la Copa Davis, con un dominio español de seis triunfos contra dos de Francia.

Qué es "el clásico interno" que define la semifinal del Mundial 2026

El duelo en Dallas tiene un condimento de club que potencia el folclore de la previa: la semifinal del Mundial enfrenta a dos selecciones que reeditarán internamente el clásico español entre Real Madrid y Barcelona. Del lado del seleccionado francés, cuatro futbolistas pertenecen a la plantilla del Merengue: Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé y Marc Cucurella, sumado al barcelonista Jules Koundé. En la vereda de enfrente, España presenta una base de ocho futbolistas de la escuadra catalana: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferrán Torres.

Esta distribución genera una paradoja de fuerte impacto sociocultural en el fútbol ibérico. Históricamente, el Real Madrid ha tenido una identificación natural y entusiasta con la simbología de la selección española. Por el contrario, el Fútbol Club Barcelona arrastra una relación compleja con el concepto de representar al seleccionado nacional debido a su contexto autonómico, por lo que muchos de sus hinchas no se sienten del todo representados. De este modo, España jugará con ocho barcelonistas en su alineación, mientras que Francia utilizará a cuatro referentes del Real Madrid para intentar arrebatarle el boleto a la final.

La tensión de este choque ya se trasladó a los micrófonos. El defensor francés Ibrahima Konaté, flamante refuerzo merengue, se refirió al desafío de frenar a la joya culé de España: "Escuché muchas cosas sobre Lamine. Es un jugador excepcional, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie". Con estas palabras, el zaguero dejó en claro que la escuadra comandada por Didier Deschamps no modificará un ápice su planteo táctico para anular a Yamal, añadiendo un cruce de palabras picante a una de las semifinales más calientes de la historia de la Copa del Mundo.