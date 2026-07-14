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Más que una semifinal: por qué el duelo entre España y Francia es considerado un clásico

sIbéricos y galos definen al primer finalista en Dallas en un duelo marcado por tensiones históricas y el choque de las figuras del Madrid y del Barça.

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Fotos: Reuters 

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La cita de este martes en el AT&T Stadium de Dallas no representa únicamente un cruce determinante en la búsqueda de un boleto a la gran final del Mundial 2026. La de España y Francia es una rivalidad que se extiende desde hace siglos y que sobrepasa los límites de lo que sucede en un campo de juego. Con una frontera compartida de 685 kilómetros, ambos países han construido una histórica relación de amor y odio moldeada por conflictos bélicos, fricciones fronterizas, prejuicios socioculturales y enfrentamientos deportivos, pero también por una profunda admiración mutua.

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Por qué el partido entre España y Francia se considera un clásico histórico

Para entender las raíces de esta relación tan compleja, es necesario retroceder hasta finales del siglo XV. Bajo el mandato de los Reyes Católicos, España se consolidó como una de las principales potencias coloniales de Europa, lo que desató los primeros roces con el vecino del norte en las batallas por los dominios en Italia (1494-1559). Sin embargo, la Guerra franco-española de 1635, que se extendió por 24 años, significó el primer gran conflicto armado entre ambos, dejando severas consecuencias económicas y humanas. Más tarde, la Guerra de Sucesión Española (1701-1714) y las disputas en el norte de África profundizaron la distancia.

El hito más doloroso del vínculo bilateral se produjo en 1808 con la Guerra de Independencia española. Napoleón Bonaparte invadió el territorio nacional, obligando mediante engaños a abdicar a Fernando VII para colocar en el trono a su hermano, José Bonaparte. Este conflicto, calificado luego por el propio Napoleón como "la causa primera de todas las desgracias de Francia", culminó casi seis años después con el Tratado de Valençay. En el siglo XX, la Guerra Civil española sumó un nuevo foco de tensión: la política de no intervención de Francia y el posterior exilio de miles de republicanos españoles en territorio galo fueron vistos por muchos españoles como una actitud de traición.

En el plano contemporáneo, las tensiones mutaron hacia la economía y los estereotipos culturales. Durante las décadas de 1980 y 1990, los agricultores franceses boicotearon sistemáticamente productos españoles por considerarlos competencia desleal. Asimismo, persisten estereotipos cruzados en el imaginario popular: mientras que la visión francesa suele catalogar a los españoles como informales o poco trabajadores, en España se suele percibir a los franceses como arrogantes y con aire de superioridad intelectual. Pese a esto, hoy los gobiernos de Emmanuel Macron y Pedro Sánchez mantienen un excelente vínculo amparado en el Tratado de Amistad y Cooperación de 2023, y existe una fascinación cultural recíproca donde los franceses admiran las playas de la península, a figuras como Goya, Picasso o Rafael Nadal, y los españoles elogian París, la moda y la gastronomía gala.

Cómo nació la rivalidad deportiva entre España y Francia

El terreno deportivo ha sido históricamente el gran canalizador de esta enemistad. En el fútbol, el historial comenzó hace más de un siglo, específicamente en 1922 con una victoria española por 4-0 en Burdeos. A lo largo de 38 enfrentamientos oficiales, la Furia Roja acumula 18 triunfos frente a los 13 de Les Bleus y un saldo de siete empates, teniendo como antecedente inmediato el memorable triunfo por 5-4 a favor del equipo de Lamine Yamal en la Nations League.

Fuera del fútbol, la hostilidad se trasladó a otras disciplinas de gran arraigo popular:

  • Ciclismo: Las históricas victorias de corredores españoles como Federico Martín Bahamontes, Luis Ocaña o Miguel Indurain en el Tour de Francia terminaron por doblegar en varias ocasiones el orgullo de los competidores y aficionados locales.

  • Tenis y Básquet: Ambos países se han sacado chispas en torneos continentales y olímpicos. En el tenis, registran ocho series jugadas en la Copa Davis, con un dominio español de seis triunfos contra dos de Francia.

Qué es "el clásico interno" que define la semifinal del Mundial 2026

El duelo en Dallas tiene un condimento de club que potencia el folclore de la previa: la semifinal del Mundial enfrenta a dos selecciones que reeditarán internamente el clásico español entre Real Madrid y Barcelona. Del lado del seleccionado francés, cuatro futbolistas pertenecen a la plantilla del Merengue: Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé y Marc Cucurella, sumado al barcelonista Jules Koundé. En la vereda de enfrente, España presenta una base de ocho futbolistas de la escuadra catalana: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferrán Torres.

Esta distribución genera una paradoja de fuerte impacto sociocultural en el fútbol ibérico. Históricamente, el Real Madrid ha tenido una identificación natural y entusiasta con la simbología de la selección española. Por el contrario, el Fútbol Club Barcelona arrastra una relación compleja con el concepto de representar al seleccionado nacional debido a su contexto autonómico, por lo que muchos de sus hinchas no se sienten del todo representados. De este modo, España jugará con ocho barcelonistas en su alineación, mientras que Francia utilizará a cuatro referentes del Real Madrid para intentar arrebatarle el boleto a la final.

La tensión de este choque ya se trasladó a los micrófonos. El defensor francés Ibrahima Konaté, flamante refuerzo merengue, se refirió al desafío de frenar a la joya culé de España: "Escuché muchas cosas sobre Lamine. Es un jugador excepcional, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie". Con estas palabras, el zaguero dejó en claro que la escuadra comandada por Didier Deschamps no modificará un ápice su planteo táctico para anular a Yamal, añadiendo un cruce de palabras picante a una de las semifinales más calientes de la historia de la Copa del Mundo.

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