El misterio de la camiseta azul con la que Maradona le hizo los dos goles a Inglaterra: ¿la tiene Claudia Villafañe?

En su página oficial, la casa de remates dice: "Después del partido, el mediocampista inglés Steve Hodge (el propietario que consignó esta pieza para la subasta), quien había desviado involuntariamente el balón hacia Diego Maradona en la jugada de "La Mano de Dios", decidió pedirle al capitán argentino que intercambiaran camisetas.

En una entrevista con la FIFA, Hodge recordó: "Pensé: no voy a volver a estar aquí. Voy a intentar conseguir una camiseta... Le di la mano a Maradona. Estaba rodeado por sus compañeros de equipo. Entonces pensé: 'No tiene sentido, mejor lo dejo'". Hodge luego realizó una entrevista para televisión y, más tarde, tuvo una segunda oportunidad de encontrarse con Maradona.

"Después de la entrevista, bajé por detrás del arco hacia los vestuarios... Mientras caminaba, Maradona venía con dos de sus compañeros. Lo miré a los ojos, tiré de mi camiseta como diciendo '¿Hay alguna posibilidad de intercambiar?', y él vino directamente hacia mí, hizo un gesto como de oración y cambiamos las camisetas. Y eso fue todo. Fue así de simple".

EL jugador inglés Hodge, contó cómo se quedó con la "mítica camiseta azul del "10" de México 1986. Foto: (A24com)

Maradona también relató ese momento en su libro Touched by God (Tocado por Dios): "Camino al vestuario, uno de los ingleses -después supe que era Hodge, aunque en ese momento no estaba seguro- me pidió cambiar la camiseta. Le dije que sí y lo hicimos".

En el círculo rojo, el defensor inglés Hodge, por querer despejar la pelota de la zona de Valdano, la eleva y va hacia Shilton. Diego hace el famoso gol de la "mano de Dios", el 1 a 0 frente a Inglaterra en México 86. (Foto: A24.com)

La camiseta permaneció cedida en préstamo al Museo Nacional del Fútbol de Manchester desde 2002. Luego, al momento de llegar a manos de Sotheby's, la casa también contó cuál fue el proceso para determinar que es la legítima camiseta que Diego usó en el segundo tiempo contra Inglaterra y con la que marcó los dos goles "históricos".

Polémica. ¿Qué camiseta se remató en 2022? (Foto: Sotheby's)

La casa cuenta: "Parte del desafío de Sotheby's al evaluar la camiseta fue determinar con precisión que se trataba de la utilizada durante los dos históricos goles de Diego Maradona. Como parte de ese proceso, la casa de subastas trabajó con Resolution Photomatching, una empresa especializada en la identificación de objetos mediante fotografías, para comparar la camiseta con imágenes de ambos tantos. Para ello, se analizaron detalles únicos de la prenda, como el parche, las franjas y la numeración."

Y concluye: "Tras ese examen, Resolution Photomatching logró confirmar de manera concluyente que la camiseta coincide con la que Maradona llevaba durante el festejo del gol de "La Mano de Dios" y el "gol del siglo".

Los detalles están descriptos con fotos y notas en el catálogo de la subasta. En ellos, se ven los detalles que le dan autenticidad.

Los detalles que prueban que Sotheby's remató la verdadera camiseta del "10" de los dos goles contra Inglaterra en 1986. (foto: A24.com)

Es decir, la camiseta que tiene Claudia Villafañe es auténtica, es verdad. Pero es la del primer tiempo. La de la "Mano de D10S" y la del "Gol del siglo" se subastó en 2022.