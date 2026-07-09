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Graves incidentes en Francia, Inglaterra y Países Bajos tras la eliminación de Marruecos: detenidos, incendios y disturbios

Los principales focos de conflictos se registraron en París, pero también hubo enfrentamientos en Londres y La Haya. En Francia, regía un toque de queda por ser un partido de “alto riesgo”.

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Graves incidentes tras la clasificación de Francia. (Foto: Reuters).

Graves incidentes tras la clasificación de Francia. (Foto: Reuters).

Tras la victoria de Francia sobre Marruecos por 2-0 por los cuartos de final del Mundial 2026, los festejos se transformaron en serios incidentes en distintas ciudades europeas. Tanto en París, como en La Haya y Londres se reportaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad con simpatizantes de la selección africana que dejaron heridos, detenidos y varios autos prendidos fuego.

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Kiki Mbappé y Hachraf Hakimi, Francia y Marruecos se juegan el pase a las semifinales del mundial 26. (Foto: A24.com/Reuters)

Desde antes del partido, varias ciudades francesas ya habían decretado el “toque de queda” para menores de 16 años, sabiendo la enorme cantidad de migrantes marroquíes que hay en el país y anticipando los posibles disturbios. Sin embargo, las medidas tomadas ante un partido de “alto riesgo”, no fueron suficiente para enviar los disturbios.

Según informaron en A24, se registraron más de 250 detenidos y varios vehículos terminaron en llamas tras el partido que dejó a los franceses en la semifinal de la Copa del Mundo. Se espera el número oficial de heridos ya que no trascendió.

En redes sociales comenzaron a circular numerosos videos que muestran el lanzamiento de fuegos artificiales, vehículos rodeados por multitudes y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.

Pese al importante operativo de seguridad desplegado por las autoridades francesas para prevenir incidentes, en distintos sectores de la capital se registraron escenas de caos, con bengalas, destrozos y la intervención de las fuerzas de seguridad para intentar controlar a los grupos más violentos.

París se había preparado para lo peor con drones, miles de policías y controles en la calle. El duelo deportivo tuvo lugar a más de 5.000 km de distancia, pero las consecuencias se sintieron en las calles de de la capital francesa, tal y como ocurrió en las semifinales de 2022 durante el Mundial de Qatar, cuando Marruecos cayó por el mismo resultado y la policía detuvo a 266 personas y un adolescente murió.

Esta vez, las fuerzas del orden blindaron la ciudad y cerraron algunas paradas de metro en el centro de la ciudad para evitar que los aficionados pudieran invadir zonas como los Campos Elíseos. Pese a ello no pudieron impedir los incidentes que se iban a desatar tras los festejos de Francia.

Inmigración, gendarmes e incidentes

Más de un millón de residentes en Francia tienen la doble nacionalidad franco-marroquí. A ellos se unen otras 800.000 personas que viven en Francia con la nacionalidad únicamente del país magrebí. Tras los argelinos, es la comunidad foránea más numerosa en territorio francés.

Más de 20 mil gendarmes velaron por la seguridad en toda Francia, unos 8.000 en París, en previsión de disturbios, tras la contundente victoria de la selección de Didier Deschamps sobre Marruecos (2-0).

También se registraron incidentes en Londres y en varias ciudades de Europa que cuentan con varias colonias marroquíes, pero el registro central se dio en Francia, teniendo en cuenta el lazo político y social que unen a ambos países que hoy se enfrentaron por los cuartos de final, por lo que se preveían lo que terminó sucediendo.

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