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"Messi consigue al....": la fuerte queja de los medios de Inglaterra con el árbitro de la semifinal con la Selección Argentina

La prensa británica reaccionó con quejas y teorías conspirativas tras conocerse que el estadounidense Ismail Elfath será el encargado de dirigir el clásico. Los detalles.

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Messi consigue al....: la fuerte queja de los medios de Inglaterra con el árbitro de la semifinal con la Selección Argentina

La antesala del trascendental cruce de semifinales en el Estadio Atlanta comenzó a vivirse con extrema tensión fuera de los límites del campo de juego, alimentada de forma directa por los principales portales de comunicación europeos. La prensa inglesa entró en calor antes de que empiece la semifinal: la FIFA designó al árbitro estadounidense Ismail Elfath para el partido entre la Selección Argentina e Inglaterra y los medios del país europeo reaccionaron con una mezcla de queja y conspiración. El foco de las críticas radica en la supuesta cercanía del colegiado con el capitán del combinado albiceleste, un argumento que rápidamente se transformó en el eje del debate deportivo en Gran Bretaña.

Leé también La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra: cómo sigue el itinerario previo a la semifinal
Foto: Reuters

Ismail Elfath y Lionel Messi en la final de Qatar 2022

Las portadas de los diarios más leídos del territorio británico reflejaron de inmediato un profundo descontento con la nominación efectuada por la comisión de árbitros del torneo ecuménico. El Daily Mail fue el más directo con su titular: "Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal del Mundial". El razonamiento detrás del escándalo promovido por el citado medio se apoya en que Elfath fue el cuarto árbitro en la final de Qatar 2022 y desde entonces arbitró varios partidos de Inter Miami en la MLS, por lo que el periódico tituló que Messi "consigue a su árbitro favorito pese a las teorías conspirativas de que el torneo está arreglado", una frase que alimenta las teorías en lugar de desmentirlas.

La lógica que construyó la prensa inglesa para justificar este revuelo es, cuanto menos, llamativa y carece de antecedentes directos como juez principal del astro rosarino en la cita máxima. El vínculo del referí con el atacante argentino se reduce únicamente a haber estado presente en el banco de relevos de la final en Doha o a haber impartido justicia en encuentros del campeonato estadounidense que el diez terminó ganando con su club. Sin embargo, estas coincidencias estadísticas bastaron para que se instale un clima de sospecha colectiva sobre las garantías de imparcialidad de cara al miércoles.

Qué opina el plantel de Inglaterra sobre la designación del árbitro para la semifinal

Los futbolistas de los Tres Leones intentan mantener la calma y centrar sus declaraciones únicamente en el plano estrictamente deportivo del encuentro.

La controversia mediática contrasta con la cautela que intentan exhibir los protagonistas dentro del vestuario comandado por Thomas Tuchel. The Sun, por su parte, también entró en la polémica desde su portada, donde advirtió que Inglaterra debe "mantener la cabeza fría" ante las "artes oscuras" argentinas y el árbitro en cuestión. En contrapartida con las portadas de los diarios, el arquero Jordan Pickford envió un mensaje al árbitro en una declaración que en realidad solo decía: "El fútbol hablará por sí solo y respecto a los árbitros, ese es su trabajo", buscando bajar la tensión externa.

Tienen sustento estadístico las acusaciones de la prensa inglesa contra Argentina

Los datos de la actual competencia de la FIFA contradicen la narrativa instalada por los medios de comunicación británicos sobre el juego brusco nacional.

La construcción del relato sobre un supuesto favoritismo arbitral o un juego brusco por parte del vigente campeón del mundo choca de forma directa con los registros disciplinarios del campeonato. Lo que los medios ingleses omiten en su indignación es un detalle que Football365 se encargó de señalar: en este Mundial, Argentina acumula menos tarjetas amarillas y rojas que la propia Inglaterra. De esta manera, la narrativa de las supuestas artes oscuras argentinas no tiene demasiado sustento en los números reales del torneo, exponiendo que la prensa británica prefiere enfocarse en la terna arbitral antes de que ruede la pelota en Atlanta.

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