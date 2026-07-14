"Messi consigue al....": la fuerte queja de los medios de Inglaterra con el árbitro de la semifinal con la Selección Argentina

Qué opina el plantel de Inglaterra sobre la designación del árbitro para la semifinal

Los futbolistas de los Tres Leones intentan mantener la calma y centrar sus declaraciones únicamente en el plano estrictamente deportivo del encuentro.

La controversia mediática contrasta con la cautela que intentan exhibir los protagonistas dentro del vestuario comandado por Thomas Tuchel. The Sun, por su parte, también entró en la polémica desde su portada, donde advirtió que Inglaterra debe "mantener la cabeza fría" ante las "artes oscuras" argentinas y el árbitro en cuestión. En contrapartida con las portadas de los diarios, el arquero Jordan Pickford envió un mensaje al árbitro en una declaración que en realidad solo decía: "El fútbol hablará por sí solo y respecto a los árbitros, ese es su trabajo", buscando bajar la tensión externa.

Tienen sustento estadístico las acusaciones de la prensa inglesa contra Argentina

Los datos de la actual competencia de la FIFA contradicen la narrativa instalada por los medios de comunicación británicos sobre el juego brusco nacional.

La construcción del relato sobre un supuesto favoritismo arbitral o un juego brusco por parte del vigente campeón del mundo choca de forma directa con los registros disciplinarios del campeonato. Lo que los medios ingleses omiten en su indignación es un detalle que Football365 se encargó de señalar: en este Mundial, Argentina acumula menos tarjetas amarillas y rojas que la propia Inglaterra. De esta manera, la narrativa de las supuestas artes oscuras argentinas no tiene demasiado sustento en los números reales del torneo, exponiendo que la prensa británica prefiere enfocarse en la terna arbitral antes de que ruede la pelota en Atlanta.