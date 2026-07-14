"Ojalá podamos...": el deseo de Alexis Mac Allister al recordar a Maradona antes de Inglaterra

La nómina nacional cuenta con un grupo importante de baluartes que compiten cotidianamente en el fútbol británico, un factor que aporta experiencia de cara al choque del miércoles en el Mercedes-Benz Stadium. Al ser consultado por compañeros como Enzo Fernández, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Emiliano Martínez, el volante fue contundente. "Significa un montón por ser una semifinal del mundo. Todos queremos jugar este partido y estar en la final. Somos súper argentinos, amamos a nuestro país y queremos representar a la selección de la mejor manera", aseguró Mac Allister, remarcando el compromiso identitario de quienes militan en el fútbol inglés.

Cómo analiza la Selección Argentina el planteo táctico de Inglaterra para la semifinal

El mediocampista de la Albiceleste destacó la jerarquía individual del equipo dirigido por Thomas Tuchel pero confía plenamente en la identidad futbolística nacional.

El análisis del rival y la planificación estratégica del partido ocupan un lugar central en la previa de la semifinal que paralizará al planeta fútbol. Al evaluar las virtudes de los Tres Leones, Mac Allister mostró respeto por el nivel de los futbolistas rivales sin descuidar el libreto propio que los llevó hasta la ronda de los cuatro mejores. "Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, que han jugado partidos importantes. Pero tenemos una idea clara, no vamos a cambiar y esperemos que salga un buen partido", concluyó el volante, ratificando la confianza en el funcionamiento colectivo que viene sosteniendo el vigente campeón del mundo en territorio norteamericano.