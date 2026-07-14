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"Ojalá podamos...": el deseo de Alexis Mac Allister al recordar a Maradona antes de Inglaterra

El mediocampista de la Selección Argentina habló en rueda de prensa antes del cruce de semifinales en Atlanta y evocó la mítica gesta del seleccionado de Bilardo.

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Foto: Reuters 

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El clima previo al clásico mundialista sumó una fuerte carga emotiva y de pertenencia histórica en las declaraciones de los protagonistas. El volante de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, palpitó el cruce con Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 y recordó la gesta de Diego Maradona en los cuartos de final de México 1986, cuando le anotó dos goles para el triunfo del conjunto de Carlos Bilardo que luego fue campeón. "Ojalá podamos hacer algo parecido", deseó el Colo en una rueda de prensa brindada ante los medios de comunicación acreditados para la cobertura del torneo ecuménico.

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El contacto con el periodismo se llevó a cabo este martes de forma previa a la sesión de entrenamientos programada por el cuerpo técnico en el complejo de Atlanta United. El mediocampista del Liverpool analizó la dificultad de emular el talento del astro nacido en Villa Fiorito en un partido de semejante envergadura. "Inspirarse en lo que hizo Diego es complicado, quizá solo Leo puede hacer lo que él hizo en la cancha", expresó Mac Allister al ser consultado sobre el significado de aquel compromiso disputado en el Estadio Azteca.

La cercanía del duelo frente a los británicos moviliza la memoria colectiva del pueblo argentino, un factor que también influye en el plano anímico de la delegación que conduce técnicamente Lionel Scaloni. "Estos días empiezan a aparecer videos del 86 que a uno obviamente lo ayudan. Es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos lograron", destacó el futbolista surgido en Argentinos Juniors, valorando la importancia de aquel triunfo que se jugó cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

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El mediocampista analizó la importancia de contar con futbolistas consolidados en la liga inglesa para afrontar un duelo de esta jerarquía internacional.

La nómina nacional cuenta con un grupo importante de baluartes que compiten cotidianamente en el fútbol británico, un factor que aporta experiencia de cara al choque del miércoles en el Mercedes-Benz Stadium. Al ser consultado por compañeros como Enzo Fernández, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Emiliano Martínez, el volante fue contundente. "Significa un montón por ser una semifinal del mundo. Todos queremos jugar este partido y estar en la final. Somos súper argentinos, amamos a nuestro país y queremos representar a la selección de la mejor manera", aseguró Mac Allister, remarcando el compromiso identitario de quienes militan en el fútbol inglés.

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El mediocampista de la Albiceleste destacó la jerarquía individual del equipo dirigido por Thomas Tuchel pero confía plenamente en la identidad futbolística nacional.

El análisis del rival y la planificación estratégica del partido ocupan un lugar central en la previa de la semifinal que paralizará al planeta fútbol. Al evaluar las virtudes de los Tres Leones, Mac Allister mostró respeto por el nivel de los futbolistas rivales sin descuidar el libreto propio que los llevó hasta la ronda de los cuatro mejores. "Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, que han jugado partidos importantes. Pero tenemos una idea clara, no vamos a cambiar y esperemos que salga un buen partido", concluyó el volante, ratificando la confianza en el funcionamiento colectivo que viene sosteniendo el vigente campeón del mundo en territorio norteamericano.

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