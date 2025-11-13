En vivo Radio La Red
"Me temblaba todo": el uruguayo que encontró la camiseta de Russo reveló que se la pidió un jugador de Boca

Un productor agropecuario uruguayo halló la camiseta que Boca había soltado con globos en homenaje a Miguel Ángel Russo. El hallazgo se volvió viral y llegó hasta uno de los referentes del Xeneize quien se comunicó con él.

Me temblaba todo: el uruguayo que encontró la camiseta de Russo reveló que se la pidió un jugador de Boca

Lo que comenzó como una tarde de trabajo en el campo terminó convirtiéndose en una historia que recorrió toda la región. Agustín Eugui, productor agropecuario de Cañada Nieto, una pequeña localidad del departamento de Soriano, Uruguay, encontró la camiseta que Boca había soltado con globos de helio durante el homenaje a Miguel Ángel Russo. El hallazgo no solo generó sorpresa, sino que también lo conectó con una de las grandes figuras del fútbol argentino: Edinson Cavani.

image

Qué le dijo Cavani al hombre que encontró la camiseta

En diálogo con TyC Sports, Eugui relató el momento que vivió cuando recibió el llamado del delantero uruguayo. “Hoy a la tarde me llamó, es amigo de mi primo. A mí, que me gusta el fútbol, me temblaba todo”, confesó con emoción.

Según contó, Cavani le propuso realizar un gesto simbólico en la Bombonera el próximo fin de semana. “Me dijo que podíamos hacer algo lindo con la camiseta en la Bombonera el próximo fin de semana”, explicó Agustín, quien aún no confirmó detalles sobre cómo será ese encuentro. “Vamos a ver qué sale; aún no hay nada en concreto, pero está la idea. Quedamos en hablar para organizarnos”, agregó.

El domingo a las 20.15, Boca recibirá a Tigre en la Bombonera. En ese partido podría darse el reencuentro de la camiseta con el club, en un contexto muy especial: del otro lado estará Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel, quien adelantó que si convierte un gol “pedirá perdón al cielo”.

Cómo fue el hallazgo de la camiseta

Eugui contó que se encontraba cortando el pasto en el campo cuando vio algo brillante en el suelo. “Fui a cortar el pasto al campo en el tractor y vi algo que brillaba. Pensé que era un globo de helio y lo estaba por pasar por arriba hasta que los globos azules y amarillos me llamaron la atención. Cuando me bajé, estaba la camiseta enganchada”, relató.

El joven, que es hincha de Peñarol, no entendió en un primer momento de qué se trataba, hasta que su novia le envió un video del homenaje que Boca había hecho a Miguel Ángel Russo días antes. “Le mandé una foto a mi novia y ella me compartió el video del homenaje de Boca, que yo no había visto. Ahí me di cuenta de que lo tenía en mis manos”, recordó.

¿Qué piensa hacer con la camiseta?

Aunque todavía no tiene decidido qué hará con la casaca, Eugui manifestó su deseo de que el hallazgo sirva para generar un gesto simbólico entre los hinchas y el recuerdo del exentrenador. “No tengo preferencia por ningún equipo argentino, pero los colores de Boca me eligieron”, dijo con humor.

Antes de finalizar, expresó su ilusión por pisar el estadio xeneize. “Estaría muy lindo ir a la Bombonera. Sería un muy buen gesto”, cerró el joven uruguayo que, por casualidad, se convirtió en protagonista de una historia que unió a dos países y conmovió al mundo del fútbol.

