"Me temblaba todo": el uruguayo que encontró la camiseta de Russo reveló que se la pidió un jugador de Boca

Cómo fue el hallazgo de la camiseta

Eugui contó que se encontraba cortando el pasto en el campo cuando vio algo brillante en el suelo. “Fui a cortar el pasto al campo en el tractor y vi algo que brillaba. Pensé que era un globo de helio y lo estaba por pasar por arriba hasta que los globos azules y amarillos me llamaron la atención. Cuando me bajé, estaba la camiseta enganchada”, relató.

El joven, que es hincha de Peñarol, no entendió en un primer momento de qué se trataba, hasta que su novia le envió un video del homenaje que Boca había hecho a Miguel Ángel Russo días antes. “Le mandé una foto a mi novia y ella me compartió el video del homenaje de Boca, que yo no había visto. Ahí me di cuenta de que lo tenía en mis manos”, recordó.

¿Qué piensa hacer con la camiseta?

Aunque todavía no tiene decidido qué hará con la casaca, Eugui manifestó su deseo de que el hallazgo sirva para generar un gesto simbólico entre los hinchas y el recuerdo del exentrenador. “No tengo preferencia por ningún equipo argentino, pero los colores de Boca me eligieron”, dijo con humor.

Antes de finalizar, expresó su ilusión por pisar el estadio xeneize. “Estaría muy lindo ir a la Bombonera. Sería un muy buen gesto”, cerró el joven uruguayo que, por casualidad, se convirtió en protagonista de una historia que unió a dos países y conmovió al mundo del fútbol.