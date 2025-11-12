Griselda Siciliani es furor en Netflix con el estreno de Envidiosa 3, la nueva temporada de la serie

Envidiosa 3 Netflix 5

Nuevos personajes y participaciones especiales

Uno de los mayores atractivos de esta tercera temporada de Envidiosa en Netflix es la incorporación de nuevas figuras que prometen aportar frescura y dinamismo a la historia. Entre los nombres confirmados destacan María Abadi, Agustín “Rada” Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola.

Cada uno interpretará personajes clave en la evolución de Vicky, ampliando el universo narrativo de la serie con historias paralelas que reflejan las distintas formas de enfrentarse a los cambios personales y profesionales.

Nicki Nicole en Envidiosa.jpg Nicki Nicole se suma a Envidiosa en Netflix: cómo será la tercera temporada de la serie con Griselda Siciliani. (Foto: Gentileza Netflix)

Además, habrá participaciones especiales que sin duda despertarán la curiosidad del público: Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich harán apariciones estelares que darán un giro inesperado a la trama.

Estas incorporaciones se suman a un elenco que ya es sinónimo de éxito. Regresan también Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman, consolidando la identidad coral de la serie.

Envidiosa 3 Netflix 4

Griselda Siciliani arrasa en Netflix con Envidiosa

No hay duda de que el éxito de Envidiosa en Netflix se apoya en gran medida en la interpretación de Griselda Siciliani. Su trabajo combina naturalidad, carisma y una gran capacidad para moverse entre el drama y la comedia.

En esta temporada, la actriz se enfrenta a un reto distinto: mostrar a una Vicky más introspectiva, que debe lidiar con la presión de ser feliz, con las comparaciones y con los fantasmas de la inseguridad. Su interpretación, nuevamente, será el hilo conductor de una trama que apuesta a la evolución personal y a la resiliencia frente a los cambios.

Envidiosa 3 Netflix 3

Netflix apuesta por las series y películas argentinas

El regreso de Envidiosa en Netflix se inscribe dentro de la estrategia de la plataforma de fortalecer su catálogo de producciones latinoamericanas. En los últimos años, la plataforma de streaming apostó por contenidos locales con gran repercusión, y Envidiosa se convirtió en uno de sus mayores éxitos en el Cono Sur.

Con su mezcla de comedia y drama, la serie representa una nueva etapa para las ficciones argentinas que buscan trascender fronteras. Su éxito internacional refuerza la presencia del talento argentino en la escena global, y confirma que las historias locales, cuando están bien contadas, pueden tener impacto universal.

Envidiosa 3 Netflix 1

Lo que se viene para la serie Envidiosa en Netflix

Todo indica que esta temporada será una de las más personales para Vicky. Los avances publicados por Netflix muestran una protagonista en pleno proceso de transformación, dispuesta a cuestionar sus decisiones y a enfrentarse a aquello que más teme: perder lo que ama y redescubrir quién es. El estreno del 19 de noviembre marcará un nuevo capítulo en la historia de una serie que ya se ganó su lugar entre las favoritas del público.

Tráiler de Envidiosa: Temporada 3 en Netflix