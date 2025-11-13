El inesperado problema de Griselda Siciliani y Luciano Castro para construir su nido de amor costero

Embed

"Esta pareja en mayo juntaron el dinero, tengo entendido que pusieron la mitad cada uno", agregó el panelista y luego contó que la propia Griselda Siciliani le pasó la reciente consulta que le hizo a la arquitecta por este tema.

"Están hechas todas averiguaciones previas, dentro de la normativa del lugar como otras construcciones en la misma linea de playa, no es en detrimento del ambiente ni el paisaje costero. Después de nuestra presentación salió una nueva resolución que involucra a otro ente y estamos esperando la respuesta. Viene todo encaminado con los tiempos lentos como cualquier trámite de proyecto", fue la respuesta de la arquitecta que le pasó Siciliani a Bremer.

Luego, la propia actriz le envió un audio donde confirmó que los dos están esperanzados en que se solucione el inconveniente para cumplir "el acuerdo" que hicieron con Castro, ya que él siempre manifestó sus intenciones de convivir con ella.

"Ojalá que salga lo de la casa porque como yo no quiero convivir nunca en la vida y Lu sí, llegamos a este acuerdo intermedio que es tener un proyecto juntos en la playa, así que ojalá que nos salga, abrazo a todos", señaló la actriz de Envidiosa 3.

Griselda Siciliani confesó qué famoso actor le gustaba de chica y qué le pidió a Luciano Castro

La actriz Griselda Siciliani contó en su visita al programa Otro Día Perdido (El Trece) cuál era el actor argentino que la tenía perdidamente fascinada en la niñez y qué le pidió a su novio Luciano Castro al trabajar con él.

Mario Pergolini le consultó si era fanática de Pablo Rago de chica y ahí la actriz comentó: "Siento que Pablo me odia(se ríe). Yo era fanática de Clave de Sol como todos los de mi generación, entonces hay algo ahí. Yo tenía nueve años y era imposible no verlo”.

"Y claro, me gustaba Pablo Rago. A los 9 años era Clave de sol, yo lo adoraba. Pablo tenía 14 0 16, para mí era un señor. Una vez lo vi en un partido de fútbol a beneficio porque mis papás son docentes y hacían el equipo de los actores a beneficio de algunas escuelas donde trabajaba de maestro. Fuimos a ver el partido porque mi papá daba clases en una de las escuelas organizadoras. Había un montón de actores conocidos y estaba Pablo Rago. Estaba Adrián (Suar) también”, recordó.

“Luciano está haciendo una serie donde está Pablo y yo le dije: ‘Por favor, presentámelo’. Y me dijo: 'sí, te prometo que te lo voy a presentar'. Tenía un póster y lo besaba, era una de una revista", cerró Siciliani a pura risa recordando su admiración por Pablo Rago.