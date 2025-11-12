Superclásico y traición: descubrió a su novio en la tribuna de la Bombonera con otra

Él, acorralado, negó todo y aseguró que “no era él”, aunque las marcas en su piel lo contradicen. “Estoy esperando que me conteste, todavía no me dijo nada”, contó indignada.

"¿Podes tener tanta mala suerte que yo te vea?", preguntó la mujer sobre la imagen de la tele que justo tomó, de todos los presentes de la cancha, a su novio con "la amiga". El relato se viralizó de inmediato, con miles de usuarios compartiendo la historia y dejando comentarios como “el tatuaje no miente” o “el VAR del amor”.

Una foto, un detalle y una mentira bastaron para que la historia de amor terminara en un escándalo nacional.