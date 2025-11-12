En vivo Radio La Red
Superclásico y traición: descubrió a su novio en la tribuna de la Bombonera con otra

Escándalo tras el Boca-River: fue con la amante a la Bombonera y su novia lo descubrió por televisión: "¿podes tener tanta...?". Miralo.

Superclásico y traición: descubrió a su novio en la tribuna de la Bombonera con otra

Lo que debía ser un fin de semana de pura pasión futbolera terminó en escándalo sentimental y viral. Un joven viajó desde su pueblo hacia Buenos Aires para presenciar el superclásico Boca-River, pero su novia descubrió que no fue solo… y todo gracias a la transmisión de la televisión.

La historia, que explotó en redes sociales durante las últimas horas, muestra cómo viendo el noticiero, la joven descubrió que su novio no fue solo. La imagen lo muestra con una chica en plena tribuna. El joven había asegurado a su pareja que viajaba “solo, con amigos”.

Él le negó todo, pero ella decidió ir por más y revisó el perfil de "la amiga" de su novio, que casualmente también estaba en la Bombonera. En una de las fotos del estadio, algo llamó su atención: un pedacito del brazo tatuado que asomaba al costado de la imagen. Ahí lo reconoció al instante. Era él.

Su tatuaje, visible y único, se convirtió en la prueba definitiva de la infidelidad. La joven —que contó la historia en redes sociales— explicó que, tras descubrir el engaño, le envió las capturas al novio con las pruebas.

Él, acorralado, negó todo y aseguró que “no era él”, aunque las marcas en su piel lo contradicen. “Estoy esperando que me conteste, todavía no me dijo nada”, contó indignada.

"¿Podes tener tanta mala suerte que yo te vea?", preguntó la mujer sobre la imagen de la tele que justo tomó, de todos los presentes de la cancha, a su novio con "la amiga". El relato se viralizó de inmediato, con miles de usuarios compartiendo la historia y dejando comentarios como “el tatuaje no miente” o “el VAR del amor”.

Una foto, un detalle y una mentira bastaron para que la historia de amor terminara en un escándalo nacional.

