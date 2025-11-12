La China Suárez arrasa en Netflix con la segunda temporada de la serie argentina más vista

En el barro: lo que se sabe sobre la segunda temporada

La expectativa por los nuevos episodios es enorme. Sebastián Ortega y su equipo ya confirmaron que la historia continuará explorando el universo de El Marginal, pero desde una perspectiva completamente distinta. En esta nueva entrega, la prisión será el escenario de alianzas inesperadas y la llegada de nuevas reclusas que pondrán en jaque la frágil estructura de poder dentro de "La Quebrada".

Entre esas nuevas caras estará la China Suárez, quien se suma al elenco junto al músico L-Gante. Ambos tendrán roles que romperán con los moldes tradicionales de la serie, agregando una dosis de erotismo, tensión y dramatismo. Según trascendió, los personajes de ambos compartirán escenas de alto voltaje emocional y físico, que ya generaron expectativa entre los seguidores.

Cuál será el personaje de la China Suárez en la serie

La cuenta oficial de la serie en redes sociales fue la encargada de confirmar la noticia. En una publicación reciente, se mostró una imagen de la China Suárez dentro de un auto, con una mirada intensa y el rostro cubierto de barro. Junto a la foto, se reveló el nombre de su personaje: Nicole.

Nicole es una joven que trabaja como prostituta VIP para clientes de alto poder adquisitivo. Aunque los detalles de su historia aún se mantienen en secreto, todo indica que su ingreso a "La Quebrada" estará relacionado con los riesgos de su profesión y con los vínculos turbios entre dinero, deseo y poder.

El desafío actoral de la China Suárez en Netflix

Para la China Suárez, En el barro representa un regreso fuerte a la ficción nacional,. Su papel en esta producción marca una vuelta al registro dramático que ya había mostrado en películas como Abzurdah, Objetivos o El hilo rojo, pero con una madurez artística distinta.

La actriz trabajó de cerca con Sebastián Ortega para dotar de realismo a cada escena, y se involucró incluso en la creación del look del personaje, que incluirá un estilo descuidado, maquillaje casi ausente y una presencia corporal cargada de tensión.

La continuidad del universo de El Marginal

Aunque En el barro se sostiene por sí misma, la serie mantiene fuertes vínculos con el universo de El Marginal. La presencia de Gladys "La Borges" Guerrera, viuda de Mario Borges, sirve como puente narrativo entre ambas producciones. Su peso simbólico dentro de la historia es clave: representa la herencia del poder masculino dentro de un sistema dominado ahora por mujeres.

Este cruce entre pasado y presente, entre legado y supervivencia, es una de las claves que mantiene al público enganchado. La serie no sólo muestra la brutalidad del encierro, sino también la capacidad de las mujeres para construir nuevas jerarquías en medio del caos.

Lo que viene para En el barro en Netflix

Netflix planea estrenar la segunda temporada de En el barro durante el primer semestre del próximo año. Las grabaciones ya están avanzadas y el equipo de posproducción trabaja en los últimos detalles. Todo apunta a que la incorporación de la China Suárez marcará un antes y un después en la trama, aportando un tono más oscuro, sensual y psicológico.

El público, que ya convirtió la primera entrega en un éxito rotundo, espera con ansiedad conocer cómo encajará este nuevo personaje dentro del universo carcelario que retrata Ortega. Una cosa es segura: Nicole no pasará desapercibida.