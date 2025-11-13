Desgarrador: la mamá de Fernando Báez Sosa recordó la última charla con su hijo antes del crimen

WhatsApp Image 2025-11-13 at 11.15.53

Además de la madre de Fernando, varios de los rugbiers también aprovecharon el documental para dar su versión sobre lo ocurrido el día de la muerte de Báez Sosa y de cómo transitan sus días en la cárcel de Melchor Romero.

“Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, 100%. Y me voy a arrepentir siempre. Sin intención de haberlo causado, pero arrepentido, al fin y al cabo”, aseguró Comelli.

“Rezo mucho. Después de todo lo que se vive acá adentro, uno madura muy rápido”, confesó Luciano Pertossi, quien además reconoció: "Nunca en mi vida pensé en poner a mi familia en una situación así".

En tanto, Máximo Thomsen, señalado como uno de los principales responsables del asesinato y sentenciado a prisión perpetua, se refirió a cómo transitó sus primeros tiempos tras las rejas. "No quería que me venga a ver nadie porque tenía mucha vergüenza. Mi mamá me decía: ‘Yo sé que vos no hiciste nada’, pero le dije: ‘Mamá, estuve ahí. No quiero que te lleves ninguna sorpresa’. Desde el primer momento le conté todo lo que pasó, porque entendía que si había hecho algo, lo tenía que decir”, dijo.