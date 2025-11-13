En vivo Radio La Red
Mauro Icardi
POLÉMICA

¿Ciclo cumplido? Un dirigente de Galatasaray apuntó contra Mauro Icardi y hay dudas sobre su futuro

El delantero argentino fue apuntado en una reunión dirigencial tras la derrota del Galatasaray ante Kocaelispor. Mientras crecen las dudas sobre su futuro.

¿Ciclo cumplido? Un dirigente de Galatasaray apuntó contra Mauro Icardi y hay dudas sobre su futuro

El clima en Galatasaray se tensó luego de la sorpresiva caída ante Kocaelispor por 1-0, un resultado que encendió las alarmas pese a que el equipo se mantiene líder de la Superliga turca con 29 puntos y en zona de clasificación a los playoffs de la Champions League. En medio de ese contexto, una reunión dirigencial dejó en evidencia un conflicto interno: un alto miembro del Consejo criticó duramente a Mauro Icardi.

image

¿Qué dijo el dirigente de Galatasaray sobre Mauro Icardi?

Según el diario Hurriyet, el directivo Turcan Bolayr tomó la palabra durante la última reunión del Consejo del club con un tono enérgico y apuntó directamente contra el delantero argentino.

“No puede correr, no puede perder el exceso de peso, pero se ve obligado a parecer simpático. ¡No puede ser! El futbolista es un soldado... Si no hacés esto, no podés jugar en Galatasaray”, lanzó frente al resto de los presentes.

Bolayr, que ya había cuestionado a otros jugadores locales, añadió que Icardi “no está apto para disputar 90 minutos” y pidió revisar su rendimiento físico. El presidente del club, Dursun Özbek, intentó calmar la situación y bajar el tono del debate, aunque el dirigente insistió: “No estoy diciendo nada incorrecto, tampoco insulto a nadie”.

Cómo es el presente de Icardi en el Galatasaray

Icardi, de 32 años, atraviesa su tercera temporada en el conjunto turco desde su llegada en 2022, tras su paso por el PSG. En total acumula 102 partidos, 67 goles, 22 asistencias y cinco títulos, números que lo convirtieron en una figura clave del plantel.

Después de sufrir una lesión ligamentaria, el rosarino volvió a las canchas y marcó seis goles en sus últimos 14 encuentros, con 534 minutos de juego. Sin embargo, la continuidad de su nivel y su estado físico se volvieron tema de debate en los últimos meses.

¿Qué clubes se interesaron por Icardi?

A la incertidumbre en Turquía se suma el creciente interés de varios equipos por el futuro del delantero. De acuerdo con medios locales, Estudiantes de La Plata realizó una consulta por su situación para cuando finalice la temporada, que coincide con el final de su contrato.

El club argentino, presidido por Juan Sebastián Verón, habría mostrado mayor firmeza que otras instituciones como América de México, que también sonó en las últimas semanas.

Mientras tanto, desde Arabia Saudita trascendió que el NEOM SC presentó una oferta cercana a los 10 millones de euros anuales, aunque el rumor más fuerte proviene de Italia: según Tuttosport, Milan lo sigue de cerca con vistas al próximo mercado. Un eventual traspaso al equipo rossonero tendría un condimento especial, ya que Icardi fue ídolo y capitán del Inter, el clásico rival de la ciudad.

