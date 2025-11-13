¿Ciclo cumplido? Un dirigente de Galatasaray apuntó contra Mauro Icardi y hay dudas sobre su futuro

Cómo es el presente de Icardi en el Galatasaray

Icardi, de 32 años, atraviesa su tercera temporada en el conjunto turco desde su llegada en 2022, tras su paso por el PSG. En total acumula 102 partidos, 67 goles, 22 asistencias y cinco títulos, números que lo convirtieron en una figura clave del plantel.

Después de sufrir una lesión ligamentaria, el rosarino volvió a las canchas y marcó seis goles en sus últimos 14 encuentros, con 534 minutos de juego. Sin embargo, la continuidad de su nivel y su estado físico se volvieron tema de debate en los últimos meses.

¿Qué clubes se interesaron por Icardi?

A la incertidumbre en Turquía se suma el creciente interés de varios equipos por el futuro del delantero. De acuerdo con medios locales, Estudiantes de La Plata realizó una consulta por su situación para cuando finalice la temporada, que coincide con el final de su contrato.

El club argentino, presidido por Juan Sebastián Verón, habría mostrado mayor firmeza que otras instituciones como América de México, que también sonó en las últimas semanas.

Mientras tanto, desde Arabia Saudita trascendió que el NEOM SC presentó una oferta cercana a los 10 millones de euros anuales, aunque el rumor más fuerte proviene de Italia: según Tuttosport, Milan lo sigue de cerca con vistas al próximo mercado. Un eventual traspaso al equipo rossonero tendría un condimento especial, ya que Icardi fue ídolo y capitán del Inter, el clásico rival de la ciudad.