Mató de un golpe a una mujer de 69 años en plena calle Corrientes: tenía los peores antecedentes
Asesinato en plena calle Corrientes: mató de un golpe a una mujer de 69 años, tenía un prontuario interminable y estaba libre. Enterate.
La tranquilidad de una tarde porteña se vio interrumpida por un hecho de una violencia inexplicable. Una mujer brasileña de 69 años fue asesinada de un golpe en plena avenida Corrientes, a la altura del barrio del Abasto, luego de ser atacada sin motivo por un hombre con un extenso prontuario criminal.
El episodio ocurrió el jueves 6 de noviembre pasado, pasadas las 13, en Corrientes al 3200, cuando la víctima, Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, caminaba sola rumbo a un comercio cercano.
El agresor, un hombre argentino de 30 años, cuenta con 20 antecedentes por robos, lesiones y desórdenes en la vía pública, y reiteradas internaciones psiquiátricas en hospitales públicos de la Ciudad.
De acuerdo a fuentes policiales, fue detenido horas más tarde en Córdoba y Junín, tras un operativo cerrojo de la Policía de la Ciudad. El hombre quedó imputado por homicidio agravado y fue trasladado al Hospital Borda, donde permanece bajo custodia.
Las autoridades confirmaron que el atacante ya había estado internado en el Piñero, el Durand y el Borda, de donde se fugó varias veces. La víctima: Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, había llegado a la Argentina en julio para visitar a su hija Carolina, estudiante de Medicina en la UBA.
Maria Vilma era licenciada en Recursos Humanos, jubilada y trabajó más de 20 años en el Tribunal de Justicia de Goiás. Su historia generó una ola de indignación y tristeza tanto en Argentina como en Brasil.
Carolina, su hija, publicó en redes sociales un mensaje desgarrador en el que pidió celeridad en la entrega del cuerpo para poder repatriarlo. “Solo quiero despedirme de mi mamá como se merece”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una cinta negra de luto.