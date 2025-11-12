Mató de un golpe a una mujer de 69 años en plena calle Corrientes: tenía los peores antecedentes

Las autoridades confirmaron que el atacante ya había estado internado en el Piñero, el Durand y el Borda, de donde se fugó varias veces. La víctima: Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, había llegado a la Argentina en julio para visitar a su hija Carolina, estudiante de Medicina en la UBA.

Maria Vilma era licenciada en Recursos Humanos, jubilada y trabajó más de 20 años en el Tribunal de Justicia de Goiás. Su historia generó una ola de indignación y tristeza tanto en Argentina como en Brasil.

Carolina, su hija, publicó en redes sociales un mensaje desgarrador en el que pidió celeridad en la entrega del cuerpo para poder repatriarlo. “Solo quiero despedirme de mi mamá como se merece”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una cinta negra de luto.