Deportes
Alpine
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

La drástica decisión que tomó Alpine sobre el polémico posteo que enfureció a los fanáticos de Colapinto

Tras el Gran Premio de Brasil, la escudería francesa publicó, en sus redes sociales, una imagen que fue interpretada como una falta de respeto hacia Franco Colapinto.

La drástica decisión que tomó Alpine sobre el polémico posteo que enfureció a los fanáticos de Colapinto

Alpine intentó cerrar un capítulo incómodo. Luego de la controversia generada en redes sociales por una publicación que involucraba a Franco Colapinto, el equipo francés de Fórmula 1 decidió eliminar el posteo tras recibir miles de comentarios negativos por parte de los fanáticos argentinos. El mensaje, que pretendía destacar los puntos conseguidos por el equipo tras el Gran Premio de Brasil, terminó siendo interpretado como una comparación innecesaria entre sus dos pilotos.

Qué mostraba la publicación de Alpine sobre Colapinto

El posteo mostraba dos imágenes: una del coche número 43 de Colapinto con la inscripción “0 puntos” y otra del auto de Pierre Gasly con “2 puntos”. A simple vista, la lectura era clara y directa: una comparación entre ambos rendimientos. Sin embargo, en un detalle casi imperceptible, se leía la aclaración “puntos anotados en” seguida de pequeñas banderas que representaban las carreras sin puntuar y, en el caso de Gasly, la de Brasil, donde el francés había sumado dos unidades.

La intención, según se interpretó después, habría sido destacar los resultados recientes del equipo, pero el mensaje visual resultó confuso. Las tipografías grandes utilizadas para los números “0” y “2” y el contraste entre ambas imágenes dieron la impresión de que se trataba de un contraste entre los pilotos, justo en un momento donde Colapinto aún busca afirmarse en la máxima categoría.

posteoalpibe

Por qué generó tanto enojo entre los fanáticos

El enojo no tardó en llegar. Los seguidores de Colapinto, tanto en Argentina como en otros países, consideraron la publicación una falta de respeto hacia el piloto. En pocas horas, los comentarios en las redes oficiales de Alpine se multiplicaron, señalando la “comparación innecesaria” y recordando algunos episodios recientes que habían despertado sospechas sobre un supuesto favoritismo hacia Gasly.

Entre las menciones más recurrentes, los usuarios recordaron las largas paradas en boxes que afectaron al argentino en distintas carreras y el incidente ocurrido en Países Bajos, donde Gasly entorpeció su intento de sumar puntos. En ese contexto, el posteo fue visto como un “tiro en el pie comunicacional” para una escudería que ya venía enfrentando críticas por su gestión deportiva.

Qué dijo Alpine tras eliminar la publicación

Aunque el equipo no emitió un comunicado oficial sobre el tema, la decisión de borrar la publicación fue interpretada como una admisión implícita del error. Desde el entorno del equipo francés se busca dar por cerrado el tema y evitar que el malestar se agrande en torno a la figura de Colapinto, uno de los jóvenes pilotos con mayor proyección dentro del proyecto hacia 2026.

Fuentes cercanas al equipo reconocieron que la publicación fue desafortunada en su ejecución y que el objetivo era mostrar el progreso global, no generar comparaciones internas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: en cuestión de horas, el mensaje se viralizó y alimentó un debate que el equipo intentó apagar rápidamente.

Qué representa este episodio para el futuro de Colapinto en Alpine

A pesar del traspié comunicacional, Franco Colapinto continúa siendo una pieza importante en los planes de Alpine a largo plazo. El equipo mantiene su proyecto de evolución con miras a la nueva reglamentación de 2026, y el argentino sigue siendo parte de esa estrategia.

El borrado del posteo puede verse como una forma de proteger su imagen y evitar mayores tensiones con la afición argentina, que sigue cada paso del piloto con atención y orgullo. Tras lo ocurrido, el objetivo del equipo será recuperar la calma y concentrarse en cerrar la temporada de la mejor manera posible, sin distracciones externas.

