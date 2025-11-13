La drástica decisión que tomó Alpine sobre el polémico posteo que enfureció a los fanáticos de Colapinto

Por qué generó tanto enojo entre los fanáticos

El enojo no tardó en llegar. Los seguidores de Colapinto, tanto en Argentina como en otros países, consideraron la publicación una falta de respeto hacia el piloto. En pocas horas, los comentarios en las redes oficiales de Alpine se multiplicaron, señalando la “comparación innecesaria” y recordando algunos episodios recientes que habían despertado sospechas sobre un supuesto favoritismo hacia Gasly.

Entre las menciones más recurrentes, los usuarios recordaron las largas paradas en boxes que afectaron al argentino en distintas carreras y el incidente ocurrido en Países Bajos, donde Gasly entorpeció su intento de sumar puntos. En ese contexto, el posteo fue visto como un “tiro en el pie comunicacional” para una escudería que ya venía enfrentando críticas por su gestión deportiva.

Qué dijo Alpine tras eliminar la publicación

Aunque el equipo no emitió un comunicado oficial sobre el tema, la decisión de borrar la publicación fue interpretada como una admisión implícita del error. Desde el entorno del equipo francés se busca dar por cerrado el tema y evitar que el malestar se agrande en torno a la figura de Colapinto, uno de los jóvenes pilotos con mayor proyección dentro del proyecto hacia 2026.

Fuentes cercanas al equipo reconocieron que la publicación fue desafortunada en su ejecución y que el objetivo era mostrar el progreso global, no generar comparaciones internas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: en cuestión de horas, el mensaje se viralizó y alimentó un debate que el equipo intentó apagar rápidamente.

Qué representa este episodio para el futuro de Colapinto en Alpine

A pesar del traspié comunicacional, Franco Colapinto continúa siendo una pieza importante en los planes de Alpine a largo plazo. El equipo mantiene su proyecto de evolución con miras a la nueva reglamentación de 2026, y el argentino sigue siendo parte de esa estrategia.

El borrado del posteo puede verse como una forma de proteger su imagen y evitar mayores tensiones con la afición argentina, que sigue cada paso del piloto con atención y orgullo. Tras lo ocurrido, el objetivo del equipo será recuperar la calma y concentrarse en cerrar la temporada de la mejor manera posible, sin distracciones externas.