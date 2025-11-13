Traición y pelea: Así contó la Joaqui su relación con el futbolista que le intentó robar la China Suárez

La Joaqui había hablado, con una sonrisa, de ese vínculo especial con el futbolista colombiano. Fue en PH, Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefe, donde la cantante sorprendió con detalles románticos.

“Mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía: ‘Ay, no, este tipo es el amor de mi vida’. Ahora, a dos años de los 30, un día me contesta una historia”, contó ante las cámaras. “Fuimos a almorzar y era la persona más sencilla, copada y jodona que conocí en mi vida. Fue la mejor cita de mi vida”, confesó, dejando entrever que el flechazo había sido instantáneo.

En ese momento, la Joaqui aclaró que se estaban conociendo y que él vivía afuera, pero cerca, alimentando las especulaciones sobre un noviazgo a distancia. “Los procesos de noviazgo llevan tiempo. Yo en este momento me estoy conociendo con una persona. Afuera, pero cerca”, explicó la artista.

Y cerró con una frase que hoy resuena con fuerza, considerando el conflicto con la China Suárez: “Es la persona más copada y más interesante. Aunque parezca que no, está estigmatizado, pero es lo más piola del mundo.”

Desde entonces, las dos artistas no volvieron a cruzarse públicamente ni a seguirse en redes sociales, confirmando que la amistad quedó rota.