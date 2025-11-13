Traición y pelea: Así contó la Joaqui su relación con el futbolista que le intentó robar la China Suárez
De amigas a enemigas: así hablada la Joaqui de su amor secreto con un futbolista hasta que la traicionó la China Suárez. Mirala.
El escándalo explotó en las redes y nadie lo vio venir. Luego de meses de rumores, finalmente se conoció el verdadero motivo de la pelea entre La Joaqui y la China Suárez, una amistad que parecía sólida… hasta que un futbolista famoso se cruzó en el medio.
Según trascendió, mientras eran amigas, la Joaqui habría comenzado un romance con James Rodríguez, el reconocido jugador colombiano. Todo marchaba bien hasta que la cantante, entusiasmada, le contó a la China sobre el vínculo. Lo que no esperaba era lo que pasaría después.
Al poco tiempo, la China viajó a Colombia por trabajo, y fue vista paseando por la ciudad con el conductor del auto de James. No solo eso: empezó a seguirlo en redes y a dejar “me gusta” en varias publicaciones del futbolista, lo que encendió todas las alarmas.
Esa fue la chispa que hizo estallar la relación entre ambas. “Lo empezó a buscar”, aseguran quienes conocen de cerca la historia. A partir de ese momento, la amistad entre la Joaqui y la China voló por los aires.
La Joaqui había hablado, con una sonrisa, de ese vínculo especial con el futbolista colombiano. Fue en PH, Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefe, donde la cantante sorprendió con detalles románticos.
“Mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía: ‘Ay, no, este tipo es el amor de mi vida’. Ahora, a dos años de los 30, un día me contesta una historia”, contó ante las cámaras. “Fuimos a almorzar y era la persona más sencilla, copada y jodona que conocí en mi vida. Fue la mejor cita de mi vida”, confesó, dejando entrever que el flechazo había sido instantáneo.
En ese momento, la Joaqui aclaró que se estaban conociendo y que él vivía afuera, pero cerca, alimentando las especulaciones sobre un noviazgo a distancia. “Los procesos de noviazgo llevan tiempo. Yo en este momento me estoy conociendo con una persona. Afuera, pero cerca”, explicó la artista.
Y cerró con una frase que hoy resuena con fuerza, considerando el conflicto con la China Suárez: “Es la persona más copada y más interesante. Aunque parezca que no, está estigmatizado, pero es lo más piola del mundo.”
Desde entonces, las dos artistas no volvieron a cruzarse públicamente ni a seguirse en redes sociales, confirmando que la amistad quedó rota.