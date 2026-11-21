Sin embargo, en la Q3 no pudo repetir ese rendimiento. En su última salida a pista, el joven argentino marcó 1:35.314 y terminó décimo, a 209 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien se ubicó noveno con 1:35.105.

De todas maneras, el resultado le permitirá largar una posición más adelante en la carrera. Oscar Piastri recibió una penalización de diez puestos por cambios en la unidad de potencia de su McLaren, por lo que Colapinto avanzará al noveno lugar de la grilla.

La disconformidad de Colapinto tras la clasificación en Las Vegas

Una vez finalizada la sesión, el piloto argentino dejó en claro que esperaba conseguir un resultado mejor.

"No estoy conforme porque estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos, pero siento que en ningún momento de la qualy pusimos nada junto", expresó a ESPN.

También explicó que tuvo dificultades para encontrar referencias durante la Q2 y que el último intento estuvo condicionado por el tráfico en la pista.

"Tuve un solo run en Q2 con chupada y no tenés referencias. Es muy difícil cuando no tenés práctica en eso. Después, mi segundo intento fue en la Q3 con ese quilombo que se armó", detalló.

Colapinto contó que intentó ubicarse detrás de los Mercedes para aprovechar el rebufo, pero la situación se complicó cuando los Racing Bulls se acercaron.

"Traté de quedarme atrás de los Mercedes, pero después nos empezaron a atacar los Racing Bulls y fue un lío", explicó.

Sobre las consecuencias de esa situación, agregó: "Las gomas muy frías, patinando todo el prep lap, no entraron en temperatura y la vuelta fue un desastre".

Pese a la frustración, el argentino se mostró esperanzado de cara a la carrera: "Hay que avanzar. Creo que tenemos buena velocidad en las rectas, eso es positivo. Hay que intentar poner todo junto, vamos a hacer una buena carrera", aseguró.

Cómo terminó la clasificación del GP de Las Vegas

Andrea Kimi Antonelli celebra tras conseguir la pole position, junto al segundo clasificado, Max Verstappen, de Red Bull, y al tercero, George Russell, de Mercedes.

La clasificación tuvo como protagonista a Kimi Antonelli, quien consiguió el mejor tiempo con su Mercedes: 1:33.893. Sin embargo, el italiano recibió una penalización de cinco posiciones y deberá largar sexto.

De esta manera, Max Verstappen heredó la pole position con su Red Bull, después de haber registrado 1:34.151. George Russell quedó segundo y Lando Norris, tercero.

Por su parte, Pierre Gasly terminó noveno y Franco Colapinto, décimo. Los dos pilotos de Alpine consiguieron meterse en la Q3, mientras que Ferrari tuvo una jornada complicada: Charles Leclerc quedó undécimo y Lewis Hamilton, duodécimo, por lo que ninguno pudo acceder a la última instancia.

Los diez primeros de la clasificación: