En la misma conferencia, que compartió con el cuerpo técnico de Boca y representantes del equipo brasileño, Paredes contó cómo vive la oportunidad de pelear por un título internacional con el club. “Llego con mucha ilusión, muchas ganas, mucha tranquilidad y mucha felicidad. Disfrutando de estar en una final internacional y con la ilusión intacta de poder dar una alegría mañana”, dijo.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la China Suárez

Ángel de Brito negó haber recibido amenazas de La 12 y aseguró que Leandro Paredes nunca se comunicó con él por los rumores que vincularon al futbolista con la China Suárez. El conductor de LAM (América TV) habló con PrimiciasYa (América TV) durante los Martín Fierro en Uruguay y contó qué relación tiene con el jugador y con su esposa, Camila Galante.

“Nunca me escribió. La última vez que lo vi a él y a su esposa fue en la tapa de Gente. No tengo un vínculo personal, pero me lo he cruzado varias veces”, dijo De Brito sobre Paredes. También recordó que había hablado con Galante y se refirió a las reacciones que recibió de algunos hinchas. “Creo que está curtido porque se han dicho muchas cosas sobre su vida privada y sobre su relación. Con Camila hablé en su momento. Es todo verso. Me putean los de Boca”, afirmó.

De Brito explicó que la historia arrancó con un enigmático de Analía Franchín en A la Barbarossa (Telefe). Según contó, retomó al aire lo que había insinuado la panelista y en ningún momento nombró a Paredes. El nombre del futbolista empezó a circular después y, en la previa de la final de la Copa Sudamericana, se instaló la versión de que la barra de Boca había intimidado al conductor.