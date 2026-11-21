Benítez murió como consecuencia del ataque y Romero se quitó la vida en el mismo lugar. El episodio movilizó a efectivos policiales y equipos especializados, que trabajaron en la vivienda para preservar la escena y recolectar pruebas. Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar cómo se desarrollaron los hechos y establecer si existió la intervención de alguna otra persona.

El policía estaba de licencia médica

La fiscal Moser Ferro reveló un dato importante para la reconstrucción del crimen: Marcelo Romero no tenía en su poder su arma reglamentaria, debido a que se encontraba de licencia médica por un accidente laboral.

En cambio, Romina Benítez continuaba en funciones dentro de la Policía provincial y tenía asignada su pistola de servicio. Según explicó la funcionaria judicial, el arma utilizada en el femicidio fue la pistola reglamentaria de la víctima, que posteriormente fue encontrada en la escena.

Marcelo Romero y Romina Benítez eran agentes de la Brigada Motorizada. (Foto: gentileza Aire de Santa Fe Digital)

Este elemento quedó bajo análisis de los investigadores, junto con las demás pruebas recolectadas en el domicilio. La fiscal también señaló que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y que se intenta determinar si pudo haber participado una tercera persona, sin embargo, hasta ahora, los investigadores solo encontraron el arma perteneciente a Benítez en el lugar del hecho.

Qué se sabe de los antecedentes de la pareja y del hijo de nueve años

Tras el femicidio, la Fiscalía comenzó a revisar los antecedentes judiciales de Romina Benítez y Marcelo Romero para establecer si existían denuncias previas o intervenciones relacionadas con conflictos entre ambos. En declaraciones a medios locales, la fiscal Jorgelina Moser Ferro explicó que solicitó una búsqueda en los registros judiciales.

"Por lo menos llamé a la Fiscalía y pedí que buscaran y no encontré nada con los documentos de ellos", señaló. De todos modos, la ausencia de registros encontrados en esa primera consulta no permite descartar posibles situaciones previas de violencia que no hayan sido denunciadas.

Otro aspecto especialmente sensible del caso es la situación del hijo de la pareja, de nueve años. Según confirmó la fiscal, el niño se encontraba en la escuela cuando ocurrió el crimen y fue retirado del establecimiento educativo por su abuelo.

La investigación judicial y los peritajes en la vivienda

En el lugar del femicidio trabajaron especialistas del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y agentes de la Brigada de Femicidios. Los equipos realizaron tareas de relevamiento de la escena y recolección de elementos que permitan establecer la secuencia de los disparos.

La fiscal Moser Ferro indicó que una de las líneas de investigación consiste en determinar si hubo participación de terceros, aunque hasta el momento no se informaron pruebas que confirmen esa posibilidad. También se busca reconstruir los momentos previos al ataque y precisar las circunstancias en las que Romero llegó a la vivienda de su expareja.

Es el segundo femicidio en Santa Fe en una semana

El asesinato de Romina Benítez representa el segundo femicidio registrado en la ciudad de Santa Fe en el transcurso de una semana, un dato que vuelve a poner en primer plano la problemática de la violencia de género. El caso presenta además una particularidad: tanto la víctima como el agresor pertenecían a la misma fuerza de seguridad.

Mientras avanzan las pericias y la investigación judicial, las autoridades buscan esclarecer por completo las circunstancias del ataque que terminó con la muerte de ambos policías y dejó a un niño de nueve años sin sus padres.